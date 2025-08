Sarah Jessica Parker dijo adiós este viernes a Carrie Bradshaw, el personaje que marcó su carrera desde 1998, luego de que se confirmara que "And Just Like That...", la secuela de "Sex and the City", finalizará con su tercera temporada.

“Ella cruzó calles, avenidas, rubicones. Rompió corazones, tacones, hábitos. Amó, perdió, ganó, tropezó…”, escribió Parker en un emotivo texto publicado en su cuenta de Instagram. “Carrie Bradshaw ha dominado el latido profesional de mi vida durante 27 años. Creo que la he amado más que a ningún otro personaje”, agregó.

La actriz, de 60 años, rindió homenaje al personaje que interpretó durante casi tres décadas y que debutó en HBO en 1998 con la serie "Sex and the City", centrada en un grupo de mujeres solteras en Nueva York.

El anuncio coincide con la revelación de que "And Just Like That...", actualmente en emisión, concluirá este año con una temporada ampliada de 12 episodios y un final dividido en dos partes.

Final anunciado con discreción

Michael Patrick King, creador y productor de la serie, explicó en un comunicado que la decisión de finalizar la historia fue tomada junto a Parker y otros ejecutivos de HBO Max.

“Mientras escribía el último episodio de la temporada 3, me quedó claro que este podía ser un lugar hermoso para detenerse. Por eso, decidimos cerrar el ciclo con un final de dos partes”, indicó King.

Además, explicó que retrasaron el anuncio para no arruinar la experiencia de los espectadores: “No queríamos que el fin de la serie eclipsara la diversión de ver la temporada”.

Un regreso sin Samantha

“And Just Like That...” se estrenó en 2021 como continuación directa de 'Sex and the City’, retomando las vidas de Carrie, Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davis).

La trama se centró en la reinvención personal de sus protagonistas en una nueva etapa de la vida.

Pese al regreso del elenco principal, la serie no contó con la participación de Kim Cattrall, quien interpretó a Samantha Jones en la versión original.

Una carta de amor al personaje

Sarah Jessica Parker cerró su mensaje con una dedicatoria especial para los fans.

“Sé que otros también la han amado como yo. Se han frustrado con ella, la han condenado, apostado por ella. Esa sinfonía de emociones ha sido la mejor compañía. Mi gratitud es profunda y eterna”, escribió.

Y, fiel al estilo de Carrie, firmó con un guiño: “Rabbit rabbit (Conejito) Xxx (besos), SJ”.

*Con información de EFE