Conforme a los criterios de Saber más

Con humor, por momentos naif, y drama, “Dulce y amargo” de Lee Gae-byok es una nueva producción que acaba de ingresar al catálogo de Netflix. Estuvo planificada para estrenarse el año pasado, pero la pandemia retrasó el lanzamiento.

Esta comedia romántica plantea el proceso de enamoramiento y destrucción de una pareja común de Corea del Sur. “Dulce y amargo” precisamente aborda lo mejor y le peor de una relación desde la perspectiva de una pareja joven que está empezando a desarrollar una carrera profesional. El esfuerzo sobrehumano para obtener un mejor empleo y los sacrificios en la rutina diaria no siempre tienen buenos resultados o puede dañar lo más profundo de una relación.

Aquí dejamos 5 datos que debes conocer sobre “Dulce y amargo”:

1. BASADA EN UN LIBRO

La historia de “Dulce y amargo” (”Sweet and Sour”) está basada en el best-seller “Initiation Love” (2004) del novelista japonés Kurumi Inui. No es la primera vez que este libro se lleva a la pantalla. En 2015 una producción japonesa ambientada en Shizuoka y Tokyo, a finales de los 80, desarrolló la misma historia.

"Initiation Love" es la primera versión cinematográfica basada en el libro del mismo nombre. "Dulce y amargo" llega 6 años después.

2. SUPER ELENCO

El elenco está conformado por la estrella Jang Ki Yong (Jang-hyeok), actor de “My roomate is a gumiho” y “The Liar and His Lover”. Además, veremos en el papel protagónico de enfermera y pareja de Jang-hyeok a la joven actriz de 26 años, Chae Soo-bin, quien también tiene un papel importante en “Our Police Course”, el primer drama coreano original de Disney+. Para coronar el pastel, veremos a la actriz y cantante de f(x) Chrystal Soo Jung o Kristal, en un papel bastante original como Han Bo-yeong. Esta estrella nacida en Estados Unidos ha trabajado en las producciones “My Lovely Girl” (2014), “The Bride of Habaek (2017), “Prison Playbook” (2017) y “Player” (2018).

3. GIRO INSOSPECHADO

Esta película no es lo que se espera. Si bien al inicio podría tratarse de una comedia interesante por su argumento, solo hasta el final de la película (con 1 hora y 42 minutos de duración) aparece un giro realmente inesperado. Hasta dan ganas de volver a verla para atar todos los detalles y encajar las piezas que pudieron quedar sueltas.

4. PRESIONES DE LA VIDA CONTEMPORÁNEA

El trabajo en exceso de la sociedad surcoreana se aprecia con mucho detalle en la película. Noches en vela dentro de la oficina, el irreparable tráfico que degrada al ser humano, el infinito cansancio al llegar a casa y a la oficina, son ferozmente retratados en “Dulce y amargo”. Esta situación insostenible se convierte en una causa de la separación de la pareja porque la falta de tiempo para compartir los aleja por completo.

5. ISLA DE JEJU

Es un destino turístico al sur de Corea que se menciona en varias oportunidades durante el filme. La isla de Jeju es un balneario dentro de una zona volcánica con paisajes paradisíacos y un clima tropical. Además, la cultura antigua se resguarda con mucho celo. Una amplia diversidad en su fauna es uno de sus principales atractivos.

Paisaje volcánico de la isla de Jeju (Corea del Sur). El paisaje volcánico y los túneles de lava de la isla de Jeju, en el suroeste de Corea del Sur, ha hecho triplete en la Unesco: patrimonio mundial, geoparque global y reserva de la biosfera.

MÍRALA EN NETFLIX

Te puede interesar