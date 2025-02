Con cabello color morado, Choi Seung-hyun, más conocido como T.O.P, se une al elenco de la segunda temporada de “El juego del calamar” (”Squid Game”). El rapero y actor surcoreano es Su-bong, apodado Thanos en la serie. Interpreta al jugador 230, quien entra a los mortales juegos, debido a una abrumadora deuda que necesita resolver. Su aparición en la serie ha generado una mezcla de expectativas entre quienes cuestionaron su selección en el ‘casting’ por su controversial pasado y su perfil artístico.

La inclusión en la serie de T.O.P, exintegrante de la banda k-pop BigBang, marca su regreso inesperado como actor tras varios años de aparente retiro del mundo del entretenimiento. Su interpretación en “El juego del calamar” de Hwang Dong-hyuk promete ser un punto de inflexión en su carrera. Algunos consideran que su actuación es carismática, mientras que otros consideran que hubo una mala selección de actores en el caso de su personaje.

¿Quién es el rapero Thanos en “El juego del calamar 2”?

En la temporada 2 de la serie "El juego del calamar", Choi Seung-hyun asume el rol de "Thanos", uno de los jugadores de la competencia. (Foto: Netflix)

Choi Seung-hyun interpreta a Su-bong, conocido como “Thanos” en “El juego del calamar”. Con una actitud excéntrica, interpreta el rol de un (también) rapero famoso que se une a los juegos para pagar las deudas que acumuló tras la caída de una criptomoneda. Según la historia, Su-bong invirtió en esta moneda digital por recomendación del YouTuber, Lee Myung-gi, interpretado por el actor Yim Si-wan, pero su decisión financiera lo llevó a una crisis que no pudo sostener.

Además de sus problemas económicos, Thanos desafía a otros jugadores de la competencia y se presenta como un usuario de drogas, las cuales lleva en un envase en forma de cruz religiosa que cuelga de su cuello con una cadena. En la página coreana Newsis, se refieren al personaje como el “rapero narco”. Aunque Su-bong tiene una capa de vulnerabilidad, el personaje también es un acosador y siempre hace de las suyas en compañía de su amigo Nam-gyu, interpretado por Roh Jae-won, reconocido por la serie de Netflix “Una dosis diaria de sol”.

Según Newsis, la crítica estaba en desacuerdo con la actuación del cantante surcoreano en el papel de Su-bong. “Cada vez que aparece T.O.P, el flujo se interrumpe”, dijo un usuario de la serie al medio asiático. Otras críticas relacionaron la historia de Thanos con la polémica caída del verdadero rapero y actor, quien vio envuelto en escándalos por consumo de drogas en el pasado.

El escándalo de T.O.P con las drogas

T.O.P fue acusado de consumir marihuana en 2017. (Foto: Difusión)

En 2017, T.O.P enfrentó uno de los momentos más oscuros de su carrera cuando fue declarado culpable de consumo de marihuana, según el medio The Asahi Shimbun. El rapero admitió haber usado esa droga, lo que lo llevó a recibir una sentencia suspendida de 10 meses de cárcel y evadir la prisión. Este escándalo agravó las críticas hacia su conducta.

De acuerdo con la BBC, T.O.P fue encontrado inconsciente en su estación policial debido a una presunta sobredosis de benzodiacepinas, medicamentos utilizados para tratar la ansiedad en 2017. Fue trasladado a cuidados intensivos y su estado de salud generó preocupación. Este incidente marcó un punto de inflexión en su vida personal y profesional, alejándolo de los escenarios y las cámaras por un tiempo.

El caso de T.O.P no fue aislado dentro de BigBang. Otros miembros del grupo también enfrentaron controversias legales. Entre ellos, Seungri, quien en 2021 fue declarado culpable de colusión en un plan de evasión fiscal, soborno y prostitución. El cantante cumplió una pena de prisión de 18 meses, lo que reforzó las discusiones sobre la presión extrema que enfrentan las estrellas del K-pop y los desafíos de mantener una carrera bajo el escrutinio público constante.

¿Quién es T.O.P?

Además de su faceta como artista, T.O.P es un apasionado del arte visual, colaborando con instituciones como Sotheby’s para promover el arte contemporáneo asiático. Estudió en la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Dankook, y se especializó en teatro. A su formación académica, se suma a su versatilidad como actor en diferentes películas y series.

Sin duda, hoy es más conocido por su trayectoria musical con la banda Bigbang, de la que ya no forma parte desde este año. En una publicación de su cuenta de Instagram, el cantante anunció la noticia con la descripción: “Sigo haciendo mis álbumes musicales”.

Bigbang, agrupación surcoreana de la segunda generación del K-pop. La banda ha lanzado varios videos de conciertos durante su mejor época. | Vía: YG Entertainment

Comenzó su carrera en la actuación con el dorama “I Am Sam” (2007). Su primera participación en cine, con “19-Nineteen” (2009), lo llevó a ganar algunos premios locales. Su faceta de artista completo, destacó con el lanzamiento de la película “71: Into the Fire” (2010), que se trata sobre un conflicto entre unos estudiantes surcoreanos que se enfrentan con norcoreanos en la guerra. Hay un videoclip, “Oh, mom” que refleja la extensión épica de la película y T.O.P interpreta la canción.

Una imagen del video musical de la película "71: Into the Fire".

En Instagram, donde T.O.P es conocido como @ttt, cuenta con 1.7 millones de seguidores, quienes han seguido de cerca su evolución artística y personal. Sus últimas publicaciones son dos videos de la serie de Netflix. Con su participación en “El juego del calamar”, el rapero regresa a los reflectores, desafiando las críticas en el panorama del entretenimiento coreano e internacional.