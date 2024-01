Ni “Griselda” de Netflix ni “La viuda negra” de RTI Televisión (Colombia) representaron a nivel biográfico a Griselda Blanco, la narcotraficante más sangrienta y popular de la década de 1970. Varios documentales repasan el auge y la caída de la mujer durante sus años como madre, esposa y traficante de cocaína en Florida. Las historias revelan secretos de sus últimos días, que bastante lejanos están de las producciones de ficción, pero sirven como insumo dramático en el molde espeluznante del personaje femenino.

El personaje menos investigado por los guionistas, Blanco, era reducida a una aparición menor o inexistente en las narcotelenovelas. Luces Velásquez, a quien recordamos por ser Bertha en “Yo soy Betty, la fea”, fue Griselda en una escena de “Pablo Escobar: el Patrón del mal” (2012); y Cristina Umaña hizo una representación breve de la narcotraficante, con el nombre de Judy Moncada, en “Narcos Colombia” (2015) de Netflix.

“La viuda negra” de 2014 es la primera telenovela donde Griselda Blanco, interpretada por la mexicana Ana Serradilla, es la protagonista de su propia historia de delitos. Después, se sumó al universo Blanco la película “La reina de la coca” en 2017, donde Catherine Zeta-Jones tomó el reto de ser la temida mujer ‘narco’. Y la última incursión de Netflix fue con Sofía Vergara, quien se enamora y apodera del papel principal de “Griselda”.

“Griselda” (2024)

(Miniserie de Netflix)

Protagonista: Sofía Vergara

Sofía Vergara se vuelve un monstruo en la miniserie de seis episodios de Netflix. Ella inicia ya inmiscuida en el negocio del tráfico de drogas en un mundo adicto y sexista de ‘narcos’ latinos en Florida. En esta lista de machos alfa, se suma su primer esposo (interpretado por Alberto Ammann), un hombre capaz de dar el cuerpo de Griselda como carnada a un narcotraficante para saldar una deuda. Hacia el final de los episodios, ella se convierte en una mujer millonaria y embriagada de poder y de lo ilícito.

Las ‘Griseldas’ de la ficción son bastante lejanas a la persona real en lo físico y el carácter nauseabundo de alguien que mataba a sangre fría por no saber controlar sus ambiciones. Usualmente, es plasmada como una caricatura despampanante y capaz de seducir a cualquier hombre, cuando era lo contrario y aún más sanguinaria.

Griselda Blanco es interpretada por Sofía Vergara en la nueva miniserie de Netflix. (Foto: Netflix)

En Netflix, no se habla de los últimos días de vida de Griselda Blanco, quien fuera de la ficción muere en una casa de Colombia cuando iba a comprar a la tienda. En la miniserie, el personaje envejece después de pagar su condena en Estados Unidos, y siente el peso de que unos mafiosos mataran a sus hijos cuando ella estaba presa y no podía defenderlos, un hecho que sucedió así en la realidad.

Griselda tuvo tres hijos con su primer matrimonio (interpretados por Martín Fajardo, Orlando Pineda y José Velázquez) y Michael Corleone, hijo que tuvo con su sicario Dario (Alberto Guerra) en la ficción. En la realidad, Corleone era hijo del conocido narcotraficante Dario Sepúlveda. La serie también muestra cuando ella manda a asesinar desde la cárcel a su esposo, quien había alejado a Michael de las garras de su madre, lejos, en Colombia.

Otro detalle es que los sicarios no son los mejores amigos de Griselda. Tal vez, por ser una miniserie no dio tiempo de alargar las emociones de los personajes secundarios y solo centrarse en la principal. La muerte de Arturo (Christian Tappan), principal importador de la droga y un compañero importante en la trama, pasa tan rápido que no hay tiempo de llorar su muerte.

Alberto Guerra (izquierda), Sofia Vergara Christian Tappan, José Velazquez y Orlando Pineda son parte del elenco de "Griselda", la serie de Netflix.

Además, la mayoría de acciones sangrientas de Blanco se ven a través de la mirada de la agente de policía, June (Juliana Aidén Martinez), una mujer trabajando rodeada de hombre machistas que no confían en su criterio para armar un buen caso policial. Ella se obsesiona con Griselda y logra atraparla en el episodio final, pero nunca parece que abraza un estima por ella. Más bien, siente la satisfacción de cumplir con su trabajo.

“La viuda negra” (2014-2016)

(Telenovela de RTI Televisión de Colombia para UniMás, Univisión y Caracol Televisión. No está disponible en streaming)

Protagonista: Ana Serradilla

A diferencia de la miniserie de Netflix, “La viuda negra” goza de una larga vida en dos temporadas y 139 capítulos que se transmitieron por tres años. La protagonista es Ana Serradilla, quien es un ogro con momentos de vulnerabilidad y que combina su delicadeza con los disparos a sangre fría. En esta telenovela, hay tiempo de hablar de los novios y esposos de Blanco, darle aire a los chistes de los narcotraficantes y explorar más personajes, como los sicarios.

Por un lado, hay tiempo de contar varios pasajes archivados por la policía de Estados Unidos y Colombia. Por el otro, los guionistas de “La viuda negra” deciden reducir hechos, como el número de hijos de Griselda a uno, solo Michael Corleone. Lo concibió con su último esposo, el narcotraficante Antonio Robayo (Lucho Velasco), a quien también asesinó por diferencias en la crianza del adolescente, que ya estaba tentando un destino ilícito y su padre se oponía. Hay varios capítulos sobre el romance de la pareja y el suspenso su deterioro hasta el asesinato. Y es importante mencionar que, en la serie, la golpe más duro de Griselda fue saber que su hijo muere tras ser torturado, pero esto nunca ocurrió en la realidad, porque el verdadero Corleone está vivo.

Julian Farietta interpreta a Michael Corleone en "La viuda negra".

En la segunda temporada, la viuda negra y su sicario incondicional, Richi (Julián Román), cultivan una relación eterna. Es posible empatizar con la lealtad y el amor que él sentía por ella, y que se vuelve el sueño hecho realidad del personaje hasta que el hombre muere durante una persecución. Por otra parte, un punto muy diferente de la historia de Netflix es la obsesión del agente estadounidense encargado Norm (Juan Pablo Gamboa) con atrapar a Griselda, que en la cárcel cumple con su fantasía de tenerla en la cama.

Ana Serradilla en Griselda Blanco y Julián Román interpreta a su sicario, Richi, en "La viuda negra".

En los últimos capítulos de “La viuda negra”, la protagonista experimenta un juicio en la corte estadounidense y conoce al joven traficante de drogas Charles Cosby. Es el nombre del verdadero novio de la narcotraficante en aquella época. En la serie, ellos viven un breve romance y, después, la traiciona delatando su plan de huída de la cárcel con las autoridades. Entonces, ella lo amenaza de muerte, una que nunca pudo concretar.

Charles Cosby fue un narcotraficante de Estados Unidos y el último novio de Griselda Blanco. Ha dado varias entrevistas sobre su relación con Blanco.

En las dos producciones, la atmósfera de cinismo y locura donde vive Blanco se parecen, aunque en Netflix hay más imágenes del Miami de la época y, en la telenovela, las acciones ocurren en espacios amplios y las casas de los narcotraficantes. Pero, en general, el carácter sanguinario e impulsivo de una mujer desesperada por hacer mucho dinero, que no mide la moral o el respeto por las normas, está infundado en quien fue Griselda Blanco, solo que con un giro de tuercas para convertirla en una muñeca sanguinaria de la ficción.