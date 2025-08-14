El tráiler oficial de la parte 2 de “Merlina” (“Wednesday”, “Miércoles”), temporada 2, reveló el regreso de la directora Larissa Weems (Gwendoline Christie), quien había muerto envenenada al final de la primera temporada. En esta ocasión, no vuelve como persona viva, sino como una guía espiritual que acompañará a Merlina Addams (Jenna Ortega) en medio de sus oscuros desafíos.

En las imágenes, se muestra a Merlina despertando de un coma tras los acontecimientos de la parte 1 de la segunda temporada de la serie, justo para encontrarse con el rostro de Weems. Además, la joven protagonista deberá enfrentarse a Tyler Galpin (Hunter Doohan), lidiar con el mal funcionamiento de sus poderes psíquicos y soportar la presencia de su madre Morticia (Catherine Zeta-Jones) en el campus de la academia Nevermore.

Trailer oficial de la Parte 2 de “Merlina 2″

Fecha de estreno de la Parte 2 de “Merlina 2″

Una imagen de la Parte 2 de "Merlina 2".

Netflix confirmó que la parte 2 de la segunda temporada de “Merlina”, que consta de la siguiente tanda de 4 episodios, estará disponible el 3 de septiembre en la plataforma. La primera mitad de esta entrega ya se encuentra en el catálogo desde agosto, y se espera que los nuevos episodios resuelvan las misteriosas muertes de Jericho que quedaron pendientes.

La línea entre la vida y la muerte será uno de los ejes de esta segunda parte. Los creadores Miles Millar y Alfred Gough explicaron que el regreso de Larissa Weems no es un simple truco dramático en la serie. “Nadie en nuestro mundo está verdaderamente muerto”, adelantó el segundo a Tudum.

¿Qué pasó en “Merlina”, Temporada 2 - Parte 1?

Una imagen de la Parte 2 de "Merlina 2".

La primera parte de la temporada 2 comenzó con Merlina (Ortega) siguiendo el rastro de un asesino en serie, conocido como Kansas City Scalper, interpretado por Haley Joel Osment, a quien logra capturar finalmente. Tras su regreso a Nevermore, la joven se encontró con una escuela muy diferente. Bajo el mando del nuevo rector Barry Dort (Steve Buscemi), las reglas han cambiado para los estudiantes con buenas calificaciones, como la sirena Bianca (Joy Sunday), pero el ambiente mágico perdió parte de su espontaneidad.

La tensión aumentó con la llegada de Morticia (Catherine Zeta-Jones) y Gómez Addams (Luis Guzmán) al campus, ahora más involucrados con la educación de su hija. El director de la academia quiso que ellos organicen una gala benéfica, y esto dejó a Merlina más vigilada que nunca. Además, su hermano Pugsley (Isaac Ordoñez) se unió como nuevo estudiante y otro de la familia que tiene su propio toque de caos, aunque aún lejos del estilo de su tío Lucas (Fred Armisen), quien también está ayudando a su sobrina con sus investigaciones para resolver las dudas sobre las repentinas muertes de Jericho.

Una imagen de la Parte 2 de "Merlina 2".

El final de la Parte 1 dejó a Merlina en estado de coma tras un misterioso ataque y con varios enigmas sin resolver, como la amenaza de Tyler Galpin, el origen de las fallas en sus poderes y el tácito recuerdo de una tía enloquecida.