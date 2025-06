Tras varios lustros alejada de la gran pantalla, Lucero, un ícono del entretenimiento mexicano, regresará al cine con “Nuestros Tiempos”, una cinta de ciencia ficción que se podrá ver en streaming a través del catálogo de Netflix.

“Tenía ganas de encontrar entre los proyectos que me han ofrecido algo que me moviera a mí y al público (...) siempre he buscado personajes que dejen huella y que tengan un mensaje más allá del entretenimiento”, dijo Lucero en la alfombra roja de la cinta celebrada en Ciudad de México.

La autora de temas como “El privilegio de amar” (1998) o “Ya no” (1991) deja a un lado los micrófonos para volver a interpretar 20 años después a la protagonista Nora, una científica que junto a su marido, interpretado por Benny Ibarra, descubre cómo poder viajar del 1966 al presente.

Gracias a producciones como esta, en la que se reflexiona sobre el paso del tiempo y las diferencias generacionales, Lucero sigue siendo una figura querida por públicos de todas las edades y géneros, como lo demostraron las numerosas madres e hijas que se reunieron con la esperanza de intercambiar unas palabras con ella.

Una dupla musical

En “Nuestros tiempos”, Lucero está acompañada por el músico Benny Ibarra, “gran amigo” de Lucero, que en cuanto se enteró del regreso de la estrella musical no quiso perderse esta oportunidad de seguir haciendo cine.

“Las palabras mágicas para convencerme de este proyecto fue decirme que estaba Lucero (...) El respeto que le tengo por la complicidad que tenemos, porque cuando conoces a alguien de tiempo atrás hay esa complicidad y empatía, así que, claro que me vi de pareja de Lucero”, comentó Ibarra sobre su decisión de unirse al elenco.

Sinopsis

En 1966, dos físicos visionarios, Nora y Héctor, viajan por casualidad a 2025, un futuro desconcertante donde impera la tecnología y las normas sociales han cambiado. Nora prospera en un mundo que premia su talento y empodera a las mujeres, mientras que Héctor tiene dificultades para adaptarse. Nora tendrá que decidir entre volver al pasado con el hombre que ama o vivir un futuro lleno de promesas.

Para contar esta historia de viajes temporales, en la que los protagonistas deben adaptarse a las costumbres y formas de vida de personas que habitan 60 años en el futuro, el director Chava Cartas buscó un elenco capaz de transmitir al público el significado de perdurar.

“Hay muy pocos personajes en la historia de México que sigan perdurando como Lucero y que sea vigente para los seres de 12 años (...) Viajar en el futuro en la película es el pretexto para contar todo lo que está pasando en el mundo”, expresó.

El autor de películas recientes como ‘Contraataque’ (2025), se preguntó antes de hacer esta última cinta “¿Qué pasaría si yo traigo a alguien del pasado para ponerle en la actualidad?”.

“En estas épocas pasadas lo que ellos (los hombres) hacían no estaba mal y mis personajes no lo entienden y siguen haciendo la vida igual, aunque sean políticamente incorrectos”, desarrolló Cartas sobre la confrontación que buscó al tratar de comprender cómo se comportarían personas de hace varios años en un mundo que persigue la igualdad de género.

Tráiler

Mira aquí el avance oficial:

Elenco

Estos son todos los talentos del filme confirmado:

Lucero.

Benny Ibarra.

Renata Vaca.

Ofelia Medina.

Claudia Lobo

Fecha de estreno

“Nuestros tiempos” se estrenará en Netflix el próximo 11 de junio del 2025.