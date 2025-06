La actriz española Karla Sofía Gascón no esconde que siente tristeza por dejar atrás su etapa en el filme “Emilia Pérez”, que le valió una nominación al Oscar como mejor actriz protagonista, pero se enfoca ya en la construcción de un personaje de “mujer poderosa” en su primer proyecto tras el narcomusical: el wéstern “Trinidad”.

Esta es la primera película de la actriz transgénero española tras el narcomusical “Emilia Pérez” con el que alcanzó fama mundial, después del escándalo por mensajes racistas y xenófobos en sus redes sociales, que opacaron los premios y la nominación al Óscar.

Esta nueva película, dirigida por José Ortuño y Laura Alvea y producida por Inefable, del grupo español ISII Group, supone un nuevo reto actoral para la intérprete, que se pone en la piel de la viuda Branson, “un personaje que es muy interesante para construirlo, para llevarlo”, según explica en un encuentro con la prensa durante el rodaje, en el sur de la isla española de Gran Canaria.

Junto a ella, el elenco protagonista lo completan las españolas Paz Vega, Gabriela Andrada y Sofía Allepuz.

Tanto para Vega como para Andrada, ‘Trinidad’ es un soplo de aire fresco para sus carreras, todavía corta en el caso de la Andrada y más larga en el de Vega, quien ha reconocido que a estas alturas de su trayectoria se piensa “muy mucho” en qué proyectos quiere participar.

Y no lo dudó en cuanto recibió el guion de este wéstern con una visión feminista que busca descolocar los clichés del género y devolver a España su rol preponderante en las producciones de este tipo que alcanzó en las décadas centrales del siglo pasado.

“Voy a hacer este personaje porque me apetece muchísimo con ese componente un poco de comedia y que hacía tiempo que no se veía, así que estoy feliz”, señala la actriz, quien tras su ópera prima como guionista y directora, ‘Rita’, está trabajando en un nuevo proyecto para finales de este año.

Por su parte, Andrada asegura que interpretar a Trinidad le ha sacado de sus “casillas”, en el sentido de que se enfrenta a un nuevo rol del que hasta ahora había tenido en sus otros proyectos.

“Aunque amo esos proyectos y he dado todo ahí, siento que también han sido proyectos donde los personajes, de cierta manera, estaban muy ligados a su belleza. Y aquí ser guapa no es una prioridad y me da para hacer muchas otras cosas”, explica, para después añadir que gracias a este papel no tiene que pensar “tanto en la feminidad, sino en ser persona”.

“Orgullosísima” de lo vivido en los últimos años

La polémica de “Emilia Pérez”

Preguntada sobre si con este proyecto busca dejar atrás el proyecto ‘Emilia Pérez’ y todo lo que significó para ella, Gascón insiste en que está “orgullosísima” de todo lo que ha significado para ella el trabajo del francés Jacques Audiard, incluido ser la primera actriz transgénero en ganar un premio en Cannes.

“Yo, por mí, tiraría otros cuatro o cinco años trabajando en lo mismo. Siento que es algo que forma parte de mí, ¿no? He vivido tantas cosas hermosísimas, tantas emociones de todo tipo que es algo que forma parte de mi vida”, detalla la actriz.

Tras una dilatada trayectoria en la televisión en México, el papel protagonista de Emilia Pérez significó para Gascón fama internacional y sus primeras grandes nominaciones y reconocimientos por su interpretación, si bien todo se truncó debido a unos polémicos tuits de corte racista y xenófobo que publicó hace años.

Gascón reconoce que una vez se ha acabado esa aventura con la película francesa, existe un “vacío” en su vida, porque ha estado mucho tiempo “trabajando con la misma gente, compartiendo tantas cosas” que es difícil pasar página e ir a lo siguiente.

“Por eso te digo que yo lo veo con tristeza, sino como algo que ha formado tanto parte de mi vida, que abandonarlo me cuesta. Es algo que no me quiero deshacer nunca de ello, lo llevaré siempre conmigo”, concluye.