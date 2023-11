Prepárate para sumergirte en una nueva y emocionante experiencia anime, ya que se ha confirmado que el manga “Dandadan” de Tatsu Yukinobu recibirá una adaptación televisiva en 2024. El anuncio llega acompañado de un intrigante teaser que adelanta la amalgama de locura, romance y lo paranormal que caracteriza a esta serie.

Tráiler oficial de “Dandadan”

La responsabilidad de dar vida a este anime recae en el reconocido estudio Science Saru, conocido por sus trabajos en series animadas como ‘Scott Pilgrim Takes Off’, ‘The Tatami Galaxy’, ‘Ping Pong The Animation’ y ‘Heike Monogatari’. El director Fūga Yamashiro, quien ha desempeñado roles clave en producciones anteriores de Science Saru, liderará el proyecto, mientras que el guion estará a cargo de Hiroshi Seko, reconocido por su trabajo en “Shingeki no Kyojin” y “Jujutsu Kaisen”. La banda sonora estará en manos de Kensuke Ushio, conocido por sus contribuciones en “Koe no Katachi” y “Devilman: Crybaby”.

Aunque los detalles sobre el elenco de voces aún no se han revelado, la anticipación se mantiene alta, y los fanáticos pueden esperar que el anime de “Dandadan” se convierta rápidamente en un favorito. La ventana de estreno está programada para 2024, y los detalles adicionales sobre esta adaptación única se espera que se revelen durante la Jump Festa 2024, programada para diciembre 4.

“Dandadan” destaca como una obra de manga única en la actualidad, con el autor Tatsu Yukinobu, quien anteriormente trabajó como asistente de Tatsuki Fujimoto, creador de “Chainsawman”. La historia promete una energía caótica y arte maravilloso, con elementos como robots gigantes construidos con templos, rayos moe capaces de destruir aliens y espíritus vengativos que evocan emociones profundas.

Si la espera se hace larga, los aficionados tienen opciones para disfrutar de “Dandadan” en el presente. Pueden seguir la serie semanalmente a través de la app de Manga Plus, que publica nuevos capítulos cada lunes (el capítulo 130 ya está disponible). Alternativamente, aquellos que prefieran la experiencia física pueden comenzar a coleccionar los tomos de “Dandadan” a través de Panini Manga, que recientemente obtuvo la licencia para la historia. ¡No te pierdas este emocionante capítulo en la evolución de “Dandadan” hacia el mundo del anime!

