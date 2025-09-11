Con la dirección de Pedro Flores Maldonado, llegará en octubre una película peruana de suspenso. “La habitación negra” es el nombre del filme, cuyo guion fue desarrollado por Flores Maldonado y Yiddá Eslava.

El tráiler oficial de la producción ya se encuentra disponible en YouTube y presenta un thriller psicológico que aborda la obsesión por la validación en el entorno digital.

La trama se centra en Camila, una ‘influencer’ interpretada por Yiddá Eslava, quien se ve obligada a transmitir su cautiverio en directo a una audiencia que determina su futuro. La situación se desarrolla en un contexto donde el deseo de aprobación virtual se mezcla con un escenario que pone a prueba la supervivencia de la protagonista. Este relato, que tiene una duración de 90 minutos, busca generar una atmósfera de tensión en su audiencia.

El reparto de la película cuenta también con la participación de Pietro Sibille, quien asume el rol de Mateo Viral, un personaje que se describe como el líder de una entidad denominada “La Casa de los Influencers”. Por su parte, Mayra Couto interpreta a Susana, una vecina cuya naturaleza se revela al final de la historia. El elenco se completa con las apariciones de Claudio Calmet, André Moyo y otros creadores de contenido digital.

“La habitación negra” se estrenará el 30 de octubre de 2025. La fecha de lanzamiento coincide con la víspera de la festividad de Halloween.