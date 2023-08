Con mucha intensidad, salió el capítulo 1089 del manga de “One Piece” en donde veremos qué es lo que sucede luego de que el almirante de la marina de guerra, Borsalino Kizaru y uno de los líderes del Gorosei y el Gobierno Mundial, Saint Jaygarcia Saturn, lleguen a Egghead, tierra que ha sido confirmada como lugar del yonkou Monkey D. Luffy.

El capítulo 1089 tiene de nombre “el incidente del atrincheramiento”.

En la portada tenemos el pedido de un lector en donde una vaca camarera de dos patas le entrega a Nami una carta de amor de Sanji, que había sido escondida afuera del lugar.

El capítulo inicia en la villa Foosha, lugar en el que se crió Luffy, donde las noticias sobre lo que le pasó a Garp en Hachinosu ya han llegado y en estos momentos todo el mundo está completamente sorprendido.

“¡No me digan que Garp ha...! ¡Su estatus está desaparecido en la isla pirata! No puede ser cierto... Dime que no dice que está muerto, por favor...”, gritan las personas del lugar muy tristes y preocupadas.

Woop Slap, el alcalde de la villa, calmando a las personas. “¡Garp es un hombre que ha creado un sin fin de leyendas en su nombre! ¡No tienen de qué prepcuparse!”, pero Makino respode mientras un llanto se escucha de fondo. Este es el bebé de Makino que está llorando.

“Woop san, sinceramente, estoy muy preocupada por Garp y este pequeño se ha hecho muy familiar con el rostro de Luffy, lo quiere mucho. ¿Realmente ves a Luffy como tu hermano mayor, no?”, mientras vemos al bebé mirando la foto de Luffy en el periódico.

Pasamos con los bandidos de la montaña, Dadan está leyendo la noticia de Garp con lágrimas en los ojos y se preocupa demasiado tanto por el héroe de la marina como de Luffy: “Maldita sea, ese Garp, incluso Luffy, pero qué demonios están haciendo”.

Un terremoto de proporciones bíblicas sacude todo el mundo, por lo que pasamos a distintos lados de la Grand Line.

En uno vemos a Laboon que está gritando completamente atemorizado por el movimiento telúrico que se vive.

En otro tenemos a Iceburg en Water 7, Hina en Ennies Lobby, Momonosuke en Wano, Impel Down y también, el causante de todo, Imu-Sama en Mary Geoise. Es así que el narrador, épicamente, comienza a contar lo que se vive.

“El epicentro es desconocido, en esta época con las variables fallas geográficas, la magnitud del movimiento es desconocida, pero desde el día desde que el llamado reino de Lulusia desapareció del mapa, el resultado de dicho evento recién se vio reflejado en el mundo 6 días después. No hay ni un rastro de tierra de Lulusia ya que lo que se ve es un inmenso agujero en medio del mar que ha formado cascadas de agua a su alrededor. ¡Es imposible acercarse! Hay indicaciones de que nadie se acerque”, mientras vemos un hueco enorme en medio del mar.

“Esto ha causado que el terremoto de proporciones bíblicas genere también el aumento del agua por un metro”, acota el narrador.

En el reino Kamabakka, no saben lo que está sucediendo, las olas del mar se han vuelto agresivas y la orilla de la playa ha comenzado a desaparecer.

“Alrededor del mundo, muchas playas han desaparecido, así como también islas completas”, dice el narrador mientras vemos cómo hay personas que se han quedado varadas en botes gritando “¡No puede ser, mi casa! ¡No puedo vivir más aquí! ¡Unos tiburones se metieron a mi casa y se han comido a mi familia!”.

La marea se pone alta y brava, las olas chocan a una velocidad intensa, el mundo está viviendo uno de sus momentos más terribles, mientras la preocupación en Woop Slap y en toda la villa Foosha de Luffy.

“Varios reportes de desastres y marea inusual y peligrosa llegan de todo el mundo, mientras tanto, en la Isla del futuro...”, dice el narrador mientras pasamos a Egghead, en donde vemos que los barcos de la marina ya han llegado a la orilla.

“La convocatoria para la orden es llamada de orden nacional, la más alta de todas, superando incluso la de una “buster call”. Esta incluye 20 barcos gigantes con contra almirantes de la marina, 100 barcos más con otros altos mandos, 30 mil soldados a bordo”, todo esto mientras vemos cómo destruyen a la jirafa que intentaba defender Egghead.

Sentomaru grita muy molesto porque han matado a una de sus mascotas protectoras de Egghead con un rayo de luz.

“Liderando el absurdo número de hombres que han llegado a Egghead están 9 vice almirantes de la marina”, mientras se nos presenta a cada uno de estos con imágenes oficiales y dispuestos a atacar a todo aquel que se les presente en la isla del futuro.

El narrador sigue “y... el almirante de la marina de guerra, portador de la fruta del diablo de la luz, Borsalino Kizaru”, mientras este se encuentra comiendo una soba.

Kizaru le dice “Oye, Sentomaru, realmente no me gusta estar aquí, se siente bien extraño. ¿Por qué no sales y te rindes de una vez?”, a lo que Sentomaru se niega rotúndamente y le dice que si lo atacan, él también lo hará.

Sentomaru sigue: “sabes, esto se siente muy triste y extraño. Recuerdo que el viejo Punk y tú experimentaban para poder hacer los rayos lasers de los pacifistas. Nunca imaginé que serías tú el que vendría a tomar la cabeza del abuelo”, mientras Kizaru responde diciendo que “ya no puede darles cobertura luego de que estos se inmiscuyeran en los conocimientos del siglo vacío, ya que es solamente un empleado esclavizado”.

“Esta pelea no nos beneficia en nada a ustedes ni a mi”, dice Kizaru, “parece que Rob Luccy y el CP0 fallaron en la misión del asesinato..”, mientras uno de los Pacifistas mira fijamente la llegada de los barcos de la marina.

Pasamos al interior del barco principal de la marina, donde Saint Jaygarcia Saturn se encuentra y pide cual es el status de la situación en Egghead.

Uno de los vicealmirantes aparece y le dice que “no hay un reporte de misión concluida por parte de los miembros del CP0 y que además, Sentomaru sigue en la línea de defensa, no tenemos duda de que en el centro de Egghead, en la fase de laboratorio, se encuentran todos los cuerpos de Vegapunk incluyendo al original, Stella, pero estos están protegidos por cuatro serafines. Por otra parte, creemos que ha habido una alianza entre los piratas del emperador del mar Miguwara no Luffy junto con la línea avanzada de los 3 miembros del CP0, Rob Lucci, Kaku y Stussy, y parece que todavía quedan varios solados del Cyper Pol, alrededor de 100 capturados por los pacifistas”.

“La barrera del domo, al estar al 100%, nos imposibilita entrar en estos momentos. Un día ha pasado desde ayer y todavía se nos hace imposible siquiera ver qué hay adentro”, finaliza en su reporte el vicealmirante.

“¿Hay civiles o trabajadores adentro del lugar?”, dice Saturn, pero el vicealmirante responde que no ya que se ha confirmado que estos escaparon de la isla del futuro pero que tienen localizados los barcos.

“Idiotas, ¿qué pasa si en ese barco hay gente que sabe algo prohibido? ¡Vayan a matarlos o hacerse cargo de una vez!”, ordena Saturn.

Cuando el vicealmirante se estaba yendo, le dice a Saturn “hay algo más que debo decirle, la pirata Jewelry Bonney también ha sido vista en la isla”, a lo que Saturn dice “la hija de Kuma está aquí. Ella no sirve en absoluto para nosotros. háganse cargo de esa pequeña niña también”.

Los miembros de la marina interceptan una llamada que proviene desde Egghead y que va directamente conectada a Mary Geoise, al castillo pangea. Esta llamada también llega a los oídos del almirante Kizaru.

“¡Hola, soy yo, York!”, mientras vemos que los miembros del Gorosei responden la llamada.

“Oh, así que eres tú”, dice el Gorosei espadachin. “Oigan esto es muy cruel, ¿cómo es posible que yo también vaya a ser asesinada? Incluso yo que les conté todo sobre la traición de Stella”, mientras que los miembros del Gorosei le responden que ella también es parte del cuerpo de Vegapunk, estaría en la mira también.

York responde “oigan si yo estuviese interesada en el siglo vacío, no habría ninguna intención de revelarles todo, ¿no creen? ¡Es absurdo!”. Los miembros del Gorosei asienten y dicen “tienes razón, has hecho bien en sobrevivir hasta ahorita. ¿Qué están haciendo los piratas del sombrero de paja? ¿El CP0 llegó?”, a lo que York responde, “ayer fui la única que los contactó y les contó todo, ¿alguna simpatía por eso? ¿Cómo es eso de que hay una flota de la marina afuera de la isla dispuesta a destruirlo todo? Estaban planenado una guerra en contra mia...”, a lo que el Gorosei rubio responde “York, hemos cambiado lo que pensamos. ¿Tú puedes crear el arma “Mother Flame”, no es así?”, a lo que York responde “Oh, ya entiendo a lo que van, si eso quieren, eso tendrán”, a lo que el Gorosei responde diciendo que está decidido entonces.

“¡Entonces no pueden destruir todo! La planta de poder se encuentra en esta isla. Prométanme que no me harán daño, que no vendrán a por mi ni el laboratorio y háganme una tenryubito”, a lo que los del Gorosei dicen “okay, eso lo podemos hacer sin problema alguno”.

York grita, “Entonces es un trato, apúrense y por favor, ¡SÁLVENME DE MONKEY D. LUFFY, ESTOY A PUNTO DE SER ASESINADA POR MUGIWARA NO LUFFY!”, haciendo que york llore de desesperación y que su grito sea tan potente ante una amenaza inminente que hace que el Gorosei y se sorprenda junto con Saturn y no solamente eso, también Kizaru, que se pregunta, “No entiendo, ¿qué significa esto?”.

York sigue gritando “¡quiero que mates a todos los Mugiwaras!”, mientras pasamos a la última viñeta del manga.

¡Todo lo que había dicho York ha sido grabado por Nami! Nami tiene la declaración de los miembros del Gorosei como autores principales de la destrucción de Lulusia y otros males del mundo.

Zoro tiene amenazada a York con su espada en el cuello, Luffy comiendo carne con Sanji atrás, Rob Lucci también está en el lugar. Usopp tiene el den den mushi, Vegapunk Stella y los demás mugiwaras están listos para irse.

Luffy dice “Bueno, no entiendo muy bien lo que pasa pero supongo que con esto podremos usarla a ella como escudo para escapar de aquí, no?”, a lo que Bonney dice “creo que esto podríamos llamarlo el incidente de atrincheramiento”, mientras Vegapunk sorprendido grita “¡ahora entiendo, eso fue lo que pasó!”, finalizando el capítulo 1089 de “One Piece” con las palabras del editor: “Misterio rsesuelto, la banda está reunida”.

