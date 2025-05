La MET Gala celebrará su nueva edición este lunes 5 de mayo del 2025 y, de acuerdo a las expectativas de los expertos, se perfila como una de las ediciones más significativas en su historia. Y es que la temática de este año no solo celebrará la moda, sino también la rica herencia cultural y la expresión identitaria de la comunidad negra a través del vestir. ¡Sigue leyendo que en esta nota te contamos todos los detalles!

Concebida en 1948 por Eleanor Lambert, una destacada publicista de moda, como una cena benéfica para recaudar fondos para el entonces recién creado Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte, la MET Gala fue, durante décadas, un evento exclusivo del círculo social neoyorquino. Sin embargo, en 1995, bajo la dirección de Anna Wintour, editora en jefe de la revista “Vogue”, la gala experimentó una transformación significativa, convirtiéndose en un fenómeno global que fusiona arte, moda y cultura pop y que se fija en el calendario como una cita para amantes de la moda de culto.

Cada año, la gala despliega la atención de los amantes de la moda y del arte por reunir a destacadas celebridades alrededor de una temática.

¿Cuál es la temática de la MET Gala 2025?

Este 2025, la MET Gala tendrá como tema central el ‘dandismo’ de los hombres negros, que a su vez será el motivo central de la gran exposición de primavera del MET Museum de Nueva York.

La edición de 2025 se centrará en la exposición “Superfine: Tailoring Black Style”, una exploración del dandismo negro y su papel en la construcción de identidades dentro de la diáspora africana. Inspirada en el libro de Monica L. Miller “Slaves to Fashion”, la muestra será co-comisariada por la propia Miller y Andrew Bolton.

Fecha y hora de la MET Gala

La edición 2025 de la gala del MET se llevará a cabo este lunes 5 de mayo en el MET de Nueva York.

La alfombra roja, el momento más mediático del evento, se podrá seguir a partir de los siguientes horarios:

Perú, Ecuador, Colombia: 17 horas.

17 horas. México: 16 horas.

16 horas. Chile, Venezuela: 18 horas.

18 horas. Argentina, Uruguay: 19 horas.

¿Cómo ver en streaming?

Habrán varias transmisiones oficiales de la alfombra roja del MET Gala 2025.

En los Estados Unidos, las transmisiones oficiales en streaming serán vía Peacock desde las 18 horas de la zona ET (17 horas en Perú, Ecuador, Colombia).

También habrá una transmisión oficial desde las redes sociales oficiales de E! Entertainment.

En América Latina la alternativa oficial serán las transmisiones de agencias de noticias como AP y Reuters, que en sus canales oficiales de YouTube mostrarán la salida de las celebridades invitales de hoteles como el Mark Hotel y el Carlyle Hotel.

Invitados confirmados

Las galas del MET cuentan con celebridades en el rol de anfitriones. El museo confirmó que los co-anfitriones de la MET gala 2025 serán:

El cantante y diseñador Pharrell Williams

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton

El músico A$AP Rocky

El actor Colman Domingo

La jefa de redacción de Vogue Anna Wintour

Además, el evento tendrá como anfitrión honorario al jugador de baloncesto LeBron James.

Otras figuras que han sido confirmadas para la gala son:

Usher

Regina King

Spike Lee

Simone Biles y su esposo Jonathan Owens

Janelle Monáe

Doechii

Ayo Edebiri

¿Qué esperar de los looks de este año?

Los invitados a la gala MET llevarán atuendos inspirados en la muestra “Superfine: Tailoring Black Style”.

La muestra ahonda en la moda masculina de los dandis negros -hombres distinguidos por su elegancia al vestir- desde el siglo XVIII hasta la actualidad y en cómo su estilo influyó en la identidad de la diáspora del Atlántico Negro, localizada en América, Gran Bretaña y el Caribe.

Lla muestra abarcará doce características del dandismo negro, basándose en un ensayo de Zora Neale Hurston de 1934 llamado “The Characteristics of Negro Expressions” y a través de prendas, accesorios, dibujos, pinturas, fotografías y fragmentos de películas.

“La exposición ilustrará cómo la población negra pasó de ser esclavizada y estilizada como objetos de lujo, adquiridos como cualquier otro signo de riqueza y estatus, a convertirse en individuos autónomos que marcan tendencias mundiales”, destacó Monica Miller -profesora y directora del programa de estudios africanos de la Universidad de Barnard- y autora del libro titulado “Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity”, que inspira la muestra.