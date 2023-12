Ya salió el nuevo capítulo del manga de “One Piece”, el episodio 1102 en donde vemos cómo es que llega a su punto final el flashback de Bartholomew Kuma, uno de los personajes más entrañables en toda la historia de la serie y que se va por todo lo alto en la obra de Eiichiro Oda. ¿Qué pasó? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1102 de “One Piece”

El capítulo tiene de nombre “La vida de Kuma”.

En la portada podemos ver a Bonney comiendo con varios lobos mientras estos la miran molesta.

El capítulo inicia en el mar, con las palabras del narrador diciendo “la chica que sigue avanzando”.

“¡No cabe duda, es Bonney, la hija de Kumachi ha llegado!”, gritan los miembros de una tripulación, mientras Bonney responde, “¡soy la capitana ahora, llámame como lo que soy, capitana!”.

Varios Marinos se encuentran en la isla, pero esto no le importa a Bonney que salta a la mar junto a sus tripulantes con fervor “Los piratas de Bonney han llegado”.

Los marinos dicen que tienen órdenes de capturarlos inmediatamente, ya que en la última ciudad que atacaron, hubo varios adultos y niños heridos. “¡Ustedes son la peor basura que ha cruzado el mar!”, grita un marino mientras es destrozado por Bonney.

Kuma se encontraba en la misma isla donde había llegado Bonney, escuchó el alboroto y responde con una sonrisa “Ay Bonney, veo que te has buelto alguien fuerte. No te puedo ver, hija... por favor, entiéndeme. Es difícil de creer pero te convertiste en pirata, sigue tu sueño, no deberías ir en mi búsqueda”, mientras suena un ‘pop’ con lo que Kuma desaparece.

Bonney se molesta en su barco “¡Maldita sea, a dónde se fue!”, ya que no pudo encontrar a Kuma.

Sus subordinados le dicen que deberían seguir buscando, a lo que Bonney responde “si vamos a ir con tranquilidad, también quiero encontrar a Nika. Imaginate la cara de papá cuando le cuente que encontré al Dios del Sol, ¿no sería una locura?”. Con lo que nos vamos al momento en el que Luffy recibe su primera recompensa de 30 millones de berries.

El narrador dice “en ese mismo momento, en el east blue, luego de haber derroado a Arlong y destruido Arlong Park, Mugiwara no Luffy ha iniciado su camino bajo la lupa del mundo”. Monkey D. Luffy, recompensa de 30 millones de berries.

Nos vamos al preciso momento en el que Sabo se entera que Dragon irá camino a Loguetown.

“¿Para qué irás a Loguetown?”, dice Sabo, a lo que Dragón responde que por ninguna razón en particular, solo que quiere saber quién está a cargo del sitio y Sabo responde “Smoker”.

Vemos a Ace mostrándole a Jimbe que la persona que derrotó a Arlong y su tripulación es su hermano Luffy, con mucho orgullo. Jimbe no lo puede creer y se queda completamente sorprendido.

Kuma lee las noticias. “Qué curioso giro del destino, Dragon, creer que tu hijo se convertirá en un pirata...”, mientras pasamos a Bonney que está cantando con toda su tripulación muy feliz por haber iniciado el rumbo en el mar.

Ella se pinta los labios y también se pone un piercing en donde estaba la marca que le había dejado su enfermedad ya curada.

“Perfecto, ahora ya soy una adulta en su totalidad. También me puse este piercing, quizá mi papá no me reconozca. Ahora tengo que hacerme un nombre en el mundo para que sepa quien soy”, dice Bonney.

Nos vamos a Egghead del flashback, Kuma y Vegapunk están hablando mientras el científico le muestra todos los modelos pacifistas.

“Esto es increíble”, dice Kuma, a lo que Vegapunk responde “¿Lo crees? El progreso ha ido en alto avance gracias a las modificaciones que te hemos hecho. Por otra parte, ¿has leído las noticias de los chicos que están en contra del gobierno?”.

Kuma le cuenta a Vegapunk que uno es hijo de Dragon y le dice que “de todas formas dejará sus recuerdos para que lo estudie, no tiene caso ocultarlos. Un muchacho con poderes de goma se ha levantado en contra del Gobierno Mundial en un curioso giro del destino. Suena justo como mi ídolo, Nika”.

Nos vamos a Thriller Bark, al preciso momento en el que Kuma llega después de la batalla donde Luffy venció a Gecko Moria.

“El gobierno me ha dado ordenes especiales de desaparecerlos, solamente tienen que entregarme la cabeza de su capitán”, dice Kuma, mientras todos responden mandándolo al diablo y este termina usando el Ursus Shock, dejándolos en el suelo.

Pasamos al épico momento en el que Zoro le dice a Kuma que “Luffy será el hombre que será el rey de los piratas” y en donde este le dice que si quiere tomar el lugar de Luffy, tiene que tomar todo su dolor, en la escena donde “no pasó nada”.

Kuma sale tranquilo, afirmando que “Luffy tiene amigos excepcionales, justo como lo esperaba del hijo de Dragón”.

Ahora nos vamos cerca al archipielago Sabaody, donde Kuma recibe un llamado para que vaya a la ejecución pública de Portgas D. Ace, la batalla de Marineford. Ante esto, vemos la escena en la que Bonney es presentada, comiendo pizza y pollo en Sabaody.

En el restaurante, podemos ver que las personas observan de afuera a alguien gigante mirando por la ventana, este era Kuma que ve como Bonney está comiendo feliz y tranquila. “Esta será la última vez que veré tu rostro, Bonney, realmente te has convertido en una pirata formidable”, mientras sonríe.

“¡Ese pirata acaba de golperar a un tenryubito, van a enviar navíos de guerra desde la marina!”, gritan.

Kuma se sorprende de que alguien haya atacado a un dragón celestial y dice “no puedo creer que alguien haya hecho tal locura, todo el mundo sabe que es tabú, que si hacen eso tienen la vida contada. Encima estamos cerca del centro de mando de la marina, es su sentencia de muerte. Quiénes serán... oh no, ¡los Mugiwaras! ¡No lo puedo creer, protegió a ese gyojin! Mugiwara no Luffy, nadie había sido capaz de hacer algo como esto en cientos de años, es increíble...”, dice Kuma, con lo que pasamos a la escena donde los Mugis son separados.

“Dragon, Iva, espero puedan perdonarme por no despedirme sin decirles una palabra”, mientras grita que el pacifista se detenga y comience a desaparecer a cada uno de los Mugiwaras.

“Al final, puedo dejar mi voluntad tranquila de este mundo, en Bonney y en este joven, el futuro será el único legado que dejaré”, mientras desaparecen los mugiwaras y Luffy grita: “¡No pude salvar a ninguno de mis amigos!”.

Kuma lo mira y en su mente dice “estás completamente equivocado, joven, solamente te muestro el nivel que tienes que tener para poder entrar al nuevo mundo. Tú y tus amigos todavía no están listos. No vayan todavía, después de todo, yo se que tú algún día, ¡salvarás el mundo!”, haciendo desaparecer a Luffy.

Pasamos de nuevo a Egghead, Vegapunk está muy molesto porque le han dicho que ponga un mecanismo de autodestrucción en Kuma.

Saint Jaygarcia Saturn le dice a Vegapunk que desaparezca completamente su personalidad, que no tenga humanidad y claramente ni una pizca de recuerdos.

“Es una orden, Vegapunk, acaso quieres morir, recuerda que yo tamvién soy un científico”, mientras Punk le dice sobre la posibilidad de mantener una pizca de personalidad para que vea a Bonney, pero el propio Saturno se niega.

“Me alegro saber cómo piensas, Vegapunk”, dice Kuma mientras este se encuentra en la camilla antes de que muera completamente, perdiendo su memoria.

“Bien, este es el día, vamos a borrar todo tu sentido de individualidad. Kuma, solamente fueron dos años, pero la pasé bien a tu lado, fue divertido”, dice Punk derrotado. Kuma le responde con una sonrisa diciéndole que lo fue.

“Parece que tu primera misión será una pelea contra los piratas de Barbablanca, me han dicho que mande a todos los clones”, dice Punk.

“Aparte de esa misión, quiero que programes una para mi, proteger el barco de los sombrero de paja hasta que estos se reúnan. Quiero ser como un escudero o guardián para cuando vuelvan a su casa. Que sea lo último para que estos puedan seguir creciendo”, dice Kuma.

Vegapunk le pregunta por los sueños que tiene para el futuro con ese chico, y Kuma responde diciendo que “sus acciones fueron un motivante para él. Que sabe que Nika es solamente una leyenda pero que sería genial que sea él, el guerrero de la liberación que pone sonrisa en las personas, que usa el ritmo de la liberación, el mismo que le mostró a Bonney y si tiene que haber un héroe que cambie los mares algún día, ¡yo se que será él!”, dice Kuma.

Vegapunk sonríe al darse cuenta que un revolucionario pone sus esperanzas en un pirata, que es muy curioso pero es una manera unortodoxa de prueba de su humanidad.

Kuma crea una nueva patita burbuja donde podemos ver cómo los recuerdos se almacenan. Le dice que una vez que lo toquen, desaparecerá, con lo que inicia su proceso de borrado de memoria y posterior muerte.

“Entonces esta es mi vida, me pregunto a cuanto daño habré hecho con mis terribles acciones”, dice Kuma, mientras Punk le dice que nadie puede vivir sin problemas.

La vida de Kuma comienza a pasar rápidamente, su nacimiento, sus padres, él corriendo, Ivankov, Ginny, él corriendo de nuevo, Dragon y compañía, Ginny grande, Kuma grande, el nacimiento de Bonney, Kuma ya mayor y Vegapunk curándola. “¡Gracias Dios del Sol, estoy completamente agradecido!”, grita Kuma.

Vegapunk comienza a llorar mientras baja la palanca “¡tu vida no ha causado ningún problema, pero tu muerte va a doler mucho a quienes realmente te quisieron! ¡Escucha bien, Kuma, tú también eres un héroe!”, dice Punk y Kuma le responde “Gracias Punk, solamente hay una cosa por hacer”, y Punk responde, sí, lo sé. Kuma responde “no tienes ni la más mínima idea de lo agradecido que soy”, mientras todos están rezando, Sentomaru se despide en silencio y Punk no deja de llorar.

La palanca ha bajado, Kuma grita “¡gracoas por salvar la vida de Bonney! Si la llegas a ver en algún momento nuevamente, ¿podrías decirle algo por mi?”, con lo que volvemos a Egghead en el tiempo actual, en donde vemos a Bonney llorando desconsoladamente al escuchar las últimas palabras de su padre.

“Por favor dile, feliz décimo cumpleaños, hija mía...”, finalizando el capítulo 1102 de “One Piece” con Bonney completamente destrozada en lágrimas y con las palabras del narrador “su hija era lo único que ocupaba todo el corazón de Kuma”.

Fecha del capítulo 1102 del manga de “One Piece”

El nuevo capítulo del manga de “One Piece”, el 1102, saldrá primero filtrado el día jueves 21 de diciembre y el día 24 de diciembre, legalmente a través de Manga Plus.

¿Dónde leer legalmente el manga de “One Piece”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “One Piece”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

VIDEO RECOMENDADO "One Piece" es una de los animes más icónicos de la cultura popular, recientemente Netflix estrenó una adaptación para su plataforma que hasta el momento goza de buenas reseñas por parte de la crítica especializada y de los fans, ¿A qué se debe esta gran acogida? (Fuente: TV Perú)