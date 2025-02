El capítulo 1139 del manga de “ONE PIECE” ya salió y aquí te contamos todo lo que pasó luego de que Luffy conociera a uno de los personajes más importantes en la historia de toda la serie. ¿Quién fue? Aquí te contamos todo.

Capítulo 1139 de “ONE PIECE”

Capítulo 1.139: “Devorador de montañas”.

El peregrinaje por los Inari Dorados de Yamato, el vástago del Oni VL. 25 “Dos rebeldes han sido capturados.” Dos figuras ensombrecidas son llevadas ante Who’s Who, que está desenvainando su katana para castigarlos. Aunque sólo vemos sus siluetas, parece que se trata de Ulti y Page One ya que ambos tienen cuernos y sus siluetas se parecen a ellos.

El capítulo comienza con Luffy y su grupo en el “Castillo Aurust”. Los guardias gigantes no sabían dónde estaba la llave de las cadenas de Loki, así que Luffy y los demás continúan buscándola. Pero lamentablemente no encuentran nada porque el castillo es demasiado grande.

El grupo encuentra la “sala del trono” y entran a ella. Al entrar ven que hay un enorme agujero en el techo y luego descubren el gran círculo mágico que hay en el suelo.

Luffy: “¿Qué es eso?”

Nami: “Parece un círculo mágico, como los que se pueden ver en algunos libros. Son un tipo de ritual en algunos países con los que se pueden invocar a demonios y cosas parecidas.”

Road: “Por qué habrá algo así en la “cámara real”... ¡¡Es espeluznante...!!”

Luffy: “Siento que... he visto algo parecido hace no mucho...” De repente, una voz les llama.

???: “”Luffy Sombrero de Paja"."

Luffy: “Huhl? ¿Qué es eso!? ¿¿El demonio!?”

Nami: “¡Los demonios no existen! ¿¿Quién eres!?”

Road: “¿jjSerán los espíritus de la muerte~~~!!?”

Un hacha gigante vuela hacia Road, que la esquiva por los pelos. Luffy y Zoro saltan de las manos de Road, y Luffy estira su brazo para agarrar a Nami y evitar que se caiga (luego Luffy deja a Nami con Zoro, que la sostiene en sus brazos). El hombre misterioso del capítulo anterior aparece sentado en el trono.

Road: “¡¡Aaah!! ¡¡Señor Ya!! ¿¡¡Qué está haciendo aquí!!?”

[Humano habitante de Elbaph (antiguo pirata) - “Ya-san”]

Ya-san: “Hace un rato sentí una Ambición anormal que venía de este castillo. Ya no está aquí, pero en su lugar os he encontrado a vosotros. ¡¡He escuchado los rumores sobre ti “Luffy Sombrero de Paja”!! ¡¡Dicen que has derrotado a Kaidou!! Eso hace que, después de todos estos años, me den ganas de viajar de nuevo a “Wanokuni”...”

-“Ya-san” es claramente “Scopper Gaban” de los “Piratas de Roger”. Ya-san tiene el mismo cabello largo y usa las mismas gafas de sol que ya vimos en el flashback de Oden, pero ahora además tiene una gran barba larga (con una trenza) y una cicatriz en la frente (que tiene una forma parecida a una “llama”...). Además lleva una camisa hawaiana y unos pantalones cortos.

-Road explica que Ya-san es el marido de Ripley y el padre de Collon, Nami se pregunta cómo es eso posible. Ya-san baja del trono y habla con el grupo.

Ya-san: “¡¡El amor es libertad!! Las diferentes razas se han mezclado más de una vez a lo largo de la historia. Tenemos ejemplos como los “Buccaneers”, los “Dosundadas”, la “tribu de piernas y cuellos largos”, los “Wotans”... La supervivencia para la gente híbrida es bastante complicada jjpero sin importar la era, siempre son gente de mente flexible...!!”

Zoro: “Parece que sabes muchas cosas... ¿Quién eres?”

Ya-san: “¡¡¡Yo soy el “Misionero del Amor”!!!”

Luffy: “Así que Sanji va a ser así cuando se haga más mayor. Bueno viejo, estamos buscando la llave de las cadenas de Loki.”

Road: “¡¡No puedes revelarle eso!!”

Luffy: “Entonces eso no cuenta, ¡¡olvida que te lo he dicho!!”

Ya-san: “Así que Loki... ¡¡Me encantan los problemas causados por otras personas!! ¿Sabéis qué tipo de hombre es Loki? ¿Qué haréis con él si ocurre la peor de las situaciones?”

Luffy: “¡¡Le daré una paliza y lo encadenaré de nuevo con la llave!!”

Ya-san: “Antes de que “Akagami” Shanks le capturase, nadie había sido capaz de detener a Loki. Ni siquiera sabéis qué tipo de poder tiene o cuál es el daño que puede llegar a causar... ¡¡Hey, esperad!!”

-Luffy y Zoro dan media vuelta y se marchan ignorando a Ya-san, diciendo que la charla está durando demasiado (lol) Nami dice que Ya-san está tratando de advertirles algo y que deberían prestarle atención. Road se disculpa con Ya-san.

-Ya-san se queda en shock al principio, pero luego sonríe y recuerda su época con Roger y Rayleigh. Entonces vemos un pequeño flashback de los 3 juntos.

Roger: “¡¡Ya estoy harto de tanta advertencia!! Vosotros lo que tenéis es miedo, ¿¡verdad!?”

Rayleigh/Gaban: “Eso no es lo que hemos dicho.”

Roger: “¡¡Si queréis detenerme, intentadlo!!”

Gaban: “¡¡Lo único que estamos diciendo es que es importante conocer los riesgos!! ¡¡Roger, maldito imbécil!!”

Ya-san (en el presente): “Road... Empuja ese trono”.

(Pasamos a la fiesta del pueblo. Oimo habla sobre Ya-san a Usopp y al resto de la banda).

Oimo: “¡¡Entre los “Piratas de Roger” hay 2 miembros de la tripulación que son excepcionalmente más fuertes que los demás!!”

Usopp: “¿Hay otro más además de Rayleigh?”

Oimo: “¡¡Sí!! Una vez esa persona llevó a Roger a un hospital en medio de unas montañas para un tratamiento. Por desgracia, el hospital estaba rodeado de piratas enemigos... Pero ese hombre derrotó él solo a centenares de enemigos, armado únicamente con 2 hachas. Tras la batalla, no quedó ni un solo árbol en pie en toda la montaña... Este incidente le hizo ganarse su apodo: “Devorador de montañas” (“Yamagurai”).”

(Volvemos al “Castillo Aurust” en la ALUCINANTE página doble final del capítulo. Road lleva en sus manos a Luffy y los demás mientras baja por un pasadizo secreto que había bajo el trono del castillo. Estas escaleras llevan a la sala secreta del tesoro).

Nami: “Kyaaa ♡ Te adoro Ya-san ♡ ¡¡Tesoros ♡!!”

Luffy: “¡¡Tesoros!!”

Road: “Señor Ya, ¿¡¿por qué conoce este lugar!?”

Ya-san: “Bueno, la exploración es una de mis aficiones”.

(El grupo llega a la sala del tesoro... pero allí no queda ningún tesoro y todos los cofres están vacíos. Solamente hay una llave en el centro de la habitación).

Nami: “Teso... ¡¡Pero si todas las cajas están vacías!! ¡¡Mentiroso!!”

Ya-san: “¡¡Pero no me eches a mí la culpa...!! A fin de cuentas, es un castillo vacío. Es normal que a estas alturas haya sido saqueado varias veces por ladrones. ¡¡Mirad eso!!”

Luffy: “¡¡La llave!!”

Ya-san: “Sí, es algo que incluso esos ladrones no quisieron llevarse...”

(Justo antes de que Luffy pueda coger la llave, Ya-san salta hacia ella y empieza a quitarse su sombrero kasa y su capa...)

Ya-san: “En otras palabras... Hasta los tipos malvados no desean la “Liberación de Loki””.

(Volvemos de nuevo a la fiesta del pueblo, donde Oimo y Karsee están terminando de contar la historia de ese hombre de los “Piratas de Roger”).

Oimo: “Ese hombre ha estado viviendo aquí en Elbaph por más de 20 años”.

Banda de Sombrero de Paja: “¿¿Qué~~~!? ¿¡De verdad~~~!?”

Oimo/Kashii: “¡¡Se trata de una “figura legendaria” a la altura de Roger y Rayleigh!!”

El capítulo termina con Ya-san/Scopper Gaban sosteniendo la llave de las cadenas de Loki y preparado para enfrentarse a Luffy...

Scopper Gaban: “Bien, ¿serás capaz de conseguir esta llave?”

Luffy: “¿Qué?”

Oimo/Kashii: “¡¡”La mano izquierda del Rey de los Piratas"!!"

Scopper Gaban: “¡¡Quítamela si crees que eres capaz!!”

Oimo/Kashii: “¡¡¡Scopper Gaban!!!”

La próxima semana no habrá manga.

Fecha confirmada del capítulo 1139 de “ONE PIECE”

El capítulo 1139 del manga de “ONE PIECE” saldrá el día domingo 9 de febrero. Por otra parte, corre la posibilidad de que dicho episodio se filtre unos días antes.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “One Piece”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Qué pasó en el capítulo anterior de “ONE PIECE”

Esto fue lo que sucedió en el capítulo 1138 del manga de “ONE PIECE”.

Título del capítulo: “Harley”

El capítulo se centra en varios puntos clave:

El pasado de Shanks: Se revela que Shanks es hermano gemelo de un Tenryuubito llamado Shamrock, quien es un pirata que busca venganza contra él. Shamrock es un personaje poderoso que posee la habilidad de controlar a un perro gigante de tres cabezas llamado Cerberus.

Se revela que Shanks es hermano gemelo de un Tenryuubito llamado Shamrock, quien es un pirata que busca venganza contra él. Shamrock es un personaje poderoso que posee la habilidad de controlar a un perro gigante de tres cabezas llamado Cerberus. El misterio del “Dios Sol”: Franky descubre un mural antiguo en el “Árbol del Tesoro Adam” que representa una historia sobre un “Dios Sol” y tres mundos. Este mural parece estar relacionado con el “Siglo Vacío” y contiene información sobre personajes clave como Nika (o Joy Boy) y un demonio alado.

Franky descubre un mural antiguo en el “Árbol del Tesoro Adam” que representa una historia sobre un “Dios Sol” y tres mundos. Este mural parece estar relacionado con el “Siglo Vacío” y contiene información sobre personajes clave como Nika (o Joy Boy) y un demonio alado. El libro “Harley”: Robin examina un antiguo libro llamado “Harley” que contiene textos sagrados sobre el “Dios Sol” y los tres mundos. Los textos sugieren que el “Dios Sol” es una figura importante en la historia del mundo y que su regreso podría estar relacionado con el fin del mundo.

Implicaciones:

El capítulo 1138 plantea muchas preguntas sobre el pasado de Shanks, el “Dios Sol” y el “Siglo Vacío”. La información revelada en este capítulo podría tener un impacto significativo en el desarrollo futuro de la historia de “ONE PIECE”.

Puntos destacados:

Se revela que Shanks tiene un hermano gemelo que es un Tenryuubito.

Franky descubre un mural antiguo que representa una historia sobre el “Dios Sol”.

Robin examina un libro antiguo que contiene textos sagrados sobre el “Dios Sol”.

El capítulo plantea muchas preguntas sobre el pasado de Shanks, el “Dios Sol” y el “Siglo Vacío”.

Ficha técnica del manga de “ONE PIECE”

Título: One Piece

Autor: Eiichiro Oda

Publicación Inicial: El manga de “One Piece” se serializó por primera vez en la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha en julio de 1997.

Resumen: “One Piece” es un manga shonen que sigue las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación, los Piratas del Sombrero de Paja, mientras navegan por el Grand Line en busca del tesoro más grande del mundo, conocido como el “One Piece”. La historia se desarrolla en un mundo lleno de piratas, misteriosas frutas del diablo que otorgan habilidades especiales, y una gran variedad de personajes únicos.

VIDEO RECOMENDADO Saltar Intro | Tráiler de "One Piece". (Fuente: Netflix)