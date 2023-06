¿Sabías que uno de los personajes que más hemos visto desde “Capitán América: Civil War” es en realidad un Skrull? Pues sí, aquí te contamos esta curiosa revelación que se dio en el capítulo 2 de “Secret Invasion”, la nueva serie de Marvel Studios en Disney Plus.

¿Quién es el Skrull revelado desde “Capitán América: Civil War”?

El agente de la CIA Everett Ross, interpretado por Martin Freeman, ha sido revelado como un Skrull en la serie del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), Secret Invasion. Esta serie narra la historia de los Skrulls, una raza alienígena capaz de cambiar de forma y que ha estado infiltrándose en la sociedad humana en busca de un nuevo hogar en la Tierra.

La revelación de que Ross es un Skrull se produce en la apertura de la serie, cuando se muestra a Ross reuniéndose con otro agente gubernamental que presenta pruebas sobre los Skrulls tomando el control del mundo. Sin embargo, antes de que puedan discutir más, el otro agente es asesinado y Ross se ve obligado a llamar a Maria Hill (interpretada por Cobie Smulders) para pedir ayuda y extracción.

Mientras intentan escapar, Ross se enfrenta a su atacante desconocido, quien resulta ser Talos (interpretado por Ben Mendelsohn), un Skrull que había estado rastreando a Ross. La muerte de Ross revela su verdadera identidad como un Skrull metamorfo, lo cual sorprende a Hill. Esta revelación plantea la incógnita sobre cuánto tiempo Ross ha estado ocultando su verdadera naturaleza de Skrull.

La última aparición de Ross en el MCU fue en la película “Black Panther: Wakanda Forever”. Durante la película, Ross ayuda a Shuri (interpretada por Leticia Wright) y a su madre en contra de las órdenes de su jefe en la CIA, Valentina Allegra de Fontaine (interpretada por Julia Louis-Dreyfuss), quien resulta ser su exesposa.

Martin Freeman como Everett K. Ross en la serie “Secret Invasion” (Foto: Marvel Studios)

Las acciones de Ross en “Black Panther: Wakanda Forever” le valieron una reprimenda formal de la CIA y estaba bajo custodia del FBI. Sin embargo, antes de enfrentar cargos o ir a prisión, fue rescatado por los wakandeses como muestra de gratitud por su ayuda previa. La última vez que se le ve es viajando con ellos de regreso a Wakanda, donde se presume que se quedará.

Dado que Ross fue visto ayudando a Wakanda después de los eventos de Black Panther: Wakanda Forever, es poco probable que el Everett Ross que ayudó a Wakanda sea un Skrull, a menos que Wakanda haya sido infiltrada por ellos, lo cual parece improbable debido a las medidas de seguridad que tienen contra los infiltrados. Es más probable que los Skrulls que se han infiltrado en los gobiernos humanos aprovecharan la ausencia de Ross en los Estados Unidos para suplantarlo y utilizar su identidad.

Además, se sugiere que este Skrull en particular puede que no tenga acceso a todos los recuerdos de Ross, lo cual es diferente de los Skrulls que implantan recuerdos falsos. El Skrull-Ross no muestra muchas opiniones ni revela su propia personalidad, limitándose a escuchar, asentir y hacer preguntas en los momentos esperados. Esta falta de una personalidad distintiva hace que sea menos probable que se descubra su impostura. Además, el Skrull parece sentir cierta incomodidad al asumir la identidad de Ross, lo que indica que su suplantación es reciente.

En resumen, en la serie Secret Invasion se revela que Everett Ross, interpretado por Martin Freeman, es un Skrull. Aunque no se sabe exactamente cuánto tiempo ha estado ocultando su verdadera identidad, su última aparición en Black Panther: Wakanda Forever sugiere que un Skrull asumió su identidad en algún momento entre esa película y los eventos de Secret Invasion. Esta revelación plantea nuevas interrogantes y establece un escenario intrigante para la serie Secret Invasion en el MCU.

¿Es el mismo Everett Ross que aparece?

Por el momento, Marvel no ha respondido esta interrogante, por lo que se asume que este Ross es el Skrull desde “Civil War”, aunque una teoría dice que el rescate de Ross en “Wakanda Forever” fue con Okoye siendo una Skrull.

