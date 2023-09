Luego de que se confirmara el estreno de la Parte 4 de “Shingeki no Kyojin: The Final Season 4″, muchos se estaban preocupando la tanda total de capítulos que abarcaría así como también si este tendría una duración tal y la respuesta es sí. ¿Cuánto será? Aquí te lo contamos.

Duración confirmada del último capítulo de la parte 4 de “Shingeki no Kyojin: The Final Season 4″?

El esperado último capítulo de la Parte 4 de “Shingeki no Kyojin: The Final Season 4″ tendrá una duración extraordinaria, similar a la de una película. Con una duración de una hora y 30 minutos (90 minutos en total), se convertirá en el episodio único más largo de toda la serie.

¿Qué capítulos del manga abarcará el último capítulo de la parte 4 de “Shingeki no Kyojin: The Final Season 4″?

¿Te preguntas qué parte del manga abarcará este emocionante final? El último capítulo de la Parte 4 de “Shingeki no Kyojin: The Final Season 4″ adaptará los últimos cinco capítulos del manga, que incluyen títulos intrigantes como:

“La batalla del Cielo y la Tierra”

“Entrega tu corazón”

“Titanes”

“Un sueño largo”

“Hacia el árbol en esa colina”

¿Cuándo se estrena el último capítulo de la parte 4 de “Shingeki no Kyojin: The Final Season 4″?

Marca tu calendario, porque el último capítulo de la Parte 4 de “Shingeki no Kyojin: The Final Season 4″ está programado para su estreno internacional el sábado 4 de noviembre. Esta será la culminación épica de la icónica serie “Attack on Titan”, y los fanáticos de todo el mundo están ansiosos por presenciar este emocionante cierre.

Este emocionante episodio final no se dividirá en episodios individuales; en su lugar, será una emisión extendida, casi como una película de televisión. Además, podrás disfrutar de este desenlace en plataformas como Crunchyroll, y para los espectadores en Asia, también estará disponible en Netflix y Amazon Prime Video.

