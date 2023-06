Kate Candela celebrará este mes el cuarto aniversario de su carrera en solitario y lo hará tras lograr un hit más en su trayectoria: participar de la edición 2023 de los Premios Heat, evento que reúne a los talentos emergentes y consagrados de la movida urbana y tropical.

La cantante de 31 años llegó el domingo a República Dominicana para sumarse a otros artistas nacionales que tendrán participación en el evento. Entre ellos, Yahaira Plasencia, que cantará en un homenaje al Grupo Niche que se transmitirá en la gala principal, y Álvaro Rod y Ciello Torres, que mostrarán qué pasa en la salsa peruana en un ‘showcase’ para medios internacionales.

“Estoy muy emocionada en mi primera vez en los Premios Heat. Con todo el entusiasmo de estar en una de las grandes fiestas musicales para los artistas”, explicó Candela al diario “El Comercio”, que se encuentra acreditado cubriendo el evento en el balneario de Cap Cana.

“Estoy acá para hacerlos bailar”, añadió Candela, que acaba de lanzar el volumen 2 de su “Mix Vallenatos”. “Hay muchos éxitos de vallenato, (cuando hacemos la selección para los mix) tratamos de elegir los que vayan con mis tonalidades, también los temas de los que hablan”, explicó la artista que dará un show el 9 de julio en el Arena Bar de Barranco para festejar el cuarto aniversario de su carrera.

“Cuando empezaba, me hicieron casi creer que no iba a poder vivir de esto y la historia es completamente distinta, vivo de la música y me siento contenta al decir que soy cantante, estoy en constante aprendizaje”, sentenció.