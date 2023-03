El participante Rafa Castaño ganó el mayor premio en la historia del programa concurso “Pasapalabra” de Antena 3 Internacional, al ganar 2.272.000 euros, tras 197 duelos de infarto en el Rosco, el mayor premio en la historia del programa. Si no viste el programa, lo puedes ver a través de la plataforma de streaming AtresPlayer Premium.

Historia de un premio

Rafa Castaño se enfrentó a Orestes Barbero en la gran final del programa. Ambos se venían enfrentando en el programa desde el pasado 1 de junio y el duelo llegó a su fin este 16 de marzo, día en el que el sevillano Rafa Castaño logró completar el Rosco de la manera más inesperada posible: todo seguido y sin dar oportunidad a su rival de intentarlo.

Rafa Castaño y Orestes Barbero en la gran final de "Pasapalabras". Foto: Atresmedia

Rafa Castaño llevaba 197 programas de “Pasapalabra” consecutivos y acumulaba 127.200 euros. El sevillano, de 32 años, ha logrado ganar en 75 entregas del programa y ha empatado en 64 ocasiones frente a Orestes, que había estado en el concurso durante 360 entregas.

Al haber completado El Rosco del tirón, la última letra a la que se ha enfrentado en “Pasapalabra” es la Z: “Escarabajo que ataca los trigales, especialmente cuando los granos son tiernos”. “Zabro”, respondió correctamente Rafa, lo que le valió para hacerse con el deseado bote de ‘Pasapalabra’.: 2.272.000 euros.

El ganador Rafa Castaño en el momento preciso en el que gana el gran premio de "Pasapalabra".

Las palabras del ganador

“Te lo juro que no lo he asimilado... creo que el mayor valor que puede tener esto es que los dos (Orestes) nos lo merecíamos igualmente... Por eso lo primero que me salió fue abrazarlo. No solo ha sido un rival sino un compañero...”, dijo Rafa Castaño, segundos después de declararse como ganador del premio.

Roberto Leal, por su parte, compartió parte de este momento en su cuenta de Instagram. “No son dos concursantes, esto va más allá. Son dos amigos, dos genios, dos personas que durante cientos de programas nos han emocionado, nos han hecho reír, cantar, acertar y fallar con ellos y sobre todo… nos han acompañado. Hoy se cierra un ciclo, el duelo que ha batido todos los récords de la historia de @pasapalabra con el bote más alto de sus 23 años de historia”.

“Pasapalabra’ es uno de los programas concurso más exitosos de Antena 3 Internacional, compañía que tiene a cargo, otros formatos del mismo rubro como “La Voz” (en sus diferentes versiones) y “La ruleta de la suerte” y “Tu cara me suena”.

Antena 3 en streaming

Antena 3 Internacional está disponible en Movistar en el canal 820 y en Claro TV en el canal 165.

En streaming, puedes sintonizar el programa en AtresPlayer Premium Internacional (si estás fuera de España) a través de este LINK.

Todas las ediciones de “Pasapalabra” están disponibles en el catálogo de AtresPlayer Premium Internacional al que puedes acceder por el siguiente LINK.





