La nueva película de Christopher Nolan “Oppenheimer” llegará a las salas de cine a nivel mundial a mediados de julio. Con Cillian Murphy (“Batman Begins”) en el papel protagónico, esta próxima cinta mostrará la vida del científico conocido por desarrollar la bomba atómica

Basado en el libro ganador del Premio Pulitzer “American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer” (2005) de Kai Bird y Martin J. Sherwin, el biopic fue grabado en distintas ciudades de Estados Unidos entre febrero y mayo del 2022.

¿Cuándo se estrena “Oppenheimer” en cines?

La cinta “Oppenheimer” de Christopher Nolan se estrenará el próximo jueves 20 de julio en Latinoamérica. En Estados Unidos, el largometraje estará disponible en las salas de cine al día siguiente: viernes 21 de julio.

¿Cuándo llega “Oppenheimer” a streaming?

La película protagonizada por Cillian Murphy se estrenará exclusivamente en cines de todo el mundo. Posteriormente, se espera que la cinta dirigida por Christopher Nolan llegue a alguna plataforma de streaming; sin embargo, Universal Pictures no ha brindado mayores detalles al respecto. Se espera tener información en las próximas semanas.

¿Qué dice la sinopsis de “Oppenheimer”?

El largometraje “Oppenheimer” será un biopic que mostrará la vida del físico estadounidense J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), quien jugó un papel esencial en el desarrollo de la bomba atómica cuando se encontraba al frente del Laboratorio de Los Alamos, convirtiéndose en un personaje importante durante la Segunda Guerra Mundial.

“El físico J Robert Oppenheimer trabaja con un equipo de científicos durante el Proyecto Manhattan, que condujo al desarrollo de la bomba atómica”, cita la sinopsis oficial de “Oppenheimer”.

Mira el tráiler oficial de “Oppenheimer”

¿Quiénes integran el cast de “Oppenheimer”?

La cinta es protagonizada por el actor Cillian Murphy, quien da vida a J. Robert Oppenheimer. En la pantalla es acompañado por otras estrellas de Hollywood como Robert Downey Jr., Matt Damon y Florence Pugh.

Estos son los actores que conforman el elenco de “Oppenheimer”:

Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer

Emily Blunt como Katherine “Kitty” Oppenheimer

Robert Downey Jr. como Lewis Strauss

Matt Damon como Leslie Groves

Rami Malek como David Hill

Florence Pugh como Jean Tatlock

Benny Safdie como Edward Teller

Michael Angarano como Robert Serber

Josh Hartnett como Ernest Lawrence

Kenneth Branagh como Niels Bohr

Dane DeHaan como Kenneth Nichols

Dylan Arnold como Frank Oppenheimer

David Krumholtz como Isidor Isaac Rabi

