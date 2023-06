La plataforma streaming de Crunchyroll informó actualización de su catálogo de estrenos de la temporada de verano 2023, invierno en occidente. El mes de julio llegan más de 40 títulos, en su mayoría nuevos entrenos de animes muy populares, algunas producciones que retornan y otras que están en curso.

“Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout The Animation” y la serie de detectives “Undead Murder Farce” son unos de los animes más esperados de esta renovación. A continuación te daremos el cronograma de los estrenos con fechas confirmadas.

La siguiente serie continuará desde la alineación de primavera de 2023:

1 julio

Horimiya: The Missing Pieces (CloverWorks)

Este anime de 13 episodios en su primera temporada, regresa con la segunda parte este 1 de julio. La historia se centra en Horimiya y su relación con Kyoko Hori, la alumna más popular de su instituto, y Izumi Miyamura, una compañera de clase con una personalidad fría. A pesar de que Kyoko es social, cuando llega a su casa es diferente y guarda un gran secreto familiar.

Am I Actually the Strongest? (Staple Entertainment)

Un hombre reencarna en un mundo alternativo donde todo se maneja con magia, por lo que decide volver iniciar desde cero con una vida perfecta, sin embargo, su magia es tan mala que sus padres reales lo abandonaron desde su nacimiento.

AYAKA (Studio Blanc.)

El anime Ayaka se sitúa en la isla Ayakashima, donde el principal protagonista llamado Yukito, un chico con poderes de control de agua, y Jingi que es estudiante del fallecido padre de Yukiyo. Este último irá de nuevo a la isla luego de que Jingi lo obligue, resulta que en ese lugar habitan seres misteriosos llamados Mitama y Dragones.

My Tiny Senpai (Project No.9)

My Tiny Senpai cuenta la historia de Shinozaki, un oficinista que cuida a Shiori Katase, una pequeña chica muy tierna. Poco a poco Shinozaki se dará cuenta de sus sentimientos por Shiori.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout The Animation (LIDENFILMS)

Este anime trata de Reisalin Stout, una chica que vive en la isla de Kurken en busca de aventuras. En verano, encuentra un bote y decide embarcarse a tierra firme junto a sus amigos Lent Marslink y Tao Monharten. En esa situación conocen al alquimista Vollmer y a Lila Deyrus, lo que dará paso para que Ryza aprenda alquimia y viva aventuras.

2 julio

Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2 (Studio Bind)

El protagonista de Mushoku Tensei, tiene 34 años, es un fracaso en los estudios, de repente tiene un accidente y al morir reencarna en un bebé en un nuevo mundo. Rudy aprovechará esta nueva oportunidad para mejorar sus habilidades mágicas y se embarcará en épicas aventuras.

3 de julio

Sweet Reincarnation (SynergySP)

Sweet Reincarnation cuenta la historia de un pastelero muere sin haber conseguido su sueño de hacer el mejor pastel del mundo. Ahora que ha reencarnado en el pastelero Mille Morteln tendrá la oportunidad de redimirse.

Masamune-kun’s Revenge R (SILVER LINK.)

Masamune Makabe tenía sobrepeso desde hace 8 años, pero decidió cambiar de apellido y convertirse en el hombre perfecto para vengarse de Aki Adagaki, una princesa cruel que lo trataba de manera fría y dura. Su plan es enamorarla y rechazarla. Pero entonces conoce a Muriel Besson, una francesa que quiere ser una gran dibujante de manga, está podría acabar con su plan.

Malevolent Spirits: Mononogatari Cour 2 (Bandai Namco Pictures)

Cuando los espíritus cruzan el mundo de los humanos, pueden usar objetos antiguos para tener presencia física. Ese llamado Tsukumogami pueden ser pacíficos o agresivos, por eso el clan Saenome trata de mantener todo en paz y regresarlos al mundo de los espíritus.

4 de julio

The Girl I Like Forgot Her Glasses (GoHands)

Komura-kun es un chico muy tímido y está enamorado de su compañera de asiento Mie-San, esta se olvida sus gafas por lo que será una oportunidad para Komura-kun, él hace todo lo posible por ayudarla, pero cuando ella se acerca a él para intentar ver, su corazón empieza a latir descontroladamente.

5 de julio

Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon (AXsiZ; Studio Gokumi)

El protagonista fue en su vida pasada, un ‘otaku’ de máquinas expendedoras. Por lo que en un accidente de tráfico murió protegiendo una de ellas. Cuando despierta ve que está a la orilla de una lago y es ahora él una máquina expendedora. A la salida de un laberinto conoce a una chica y así iniciará una nueva historia.

Undead Murder Farce (Lapin Track)

Este anime se sitúa a finales del siglo XIX y principios del XX, el mundo está invadido de criaturas sobrenaturales y mágicas. Tsugaru Shinuchi un híbrido mitad humano, mitad demonio que junto a su sirvienta Shizuku Hasei dejarán Japón y viajarán por Europa para recuperar el cuerpo de Aya Rindo, el cual fue decapitado por un villano desconocido.

7 de julio

Reign of the Seven Spellblades (J.C. Staff)

Un joven llamadado Oliver debe formar un vínculo con un achica que tiene una katana llamada Nanao, si es que quiere sobrevivir a los peligro que esta afrontado la Academia de Magia Kimberly.

The Masterful Cat is Depressed Again Today (GoHands)

Saku vive con su gato Yukichi y trabaja muchas horas, sin embargo su pequeño acompañante no es común. Pues en vez de comportarse como cualquier minino el busca ofertas, limpia la casa., ect.

The Gene of AI (Madhouse)

Este anime de ciencia ficción cuenta la historia de una médica que atiende a robots y humanoides. Esta serie futurista cuenta que los humanoides son parte del 10% de la población. El Dr. Sudo Hikaru, conocido también por el nombre Moggadeet, realiza en secreto procedimientos médicos ilegales.

Sugar Apple Fairy Tale Season 2 (J.C. Staff)

Este anime cuenta la historia de aventuras de una niña y su guardespaldas hada contratada. Estas viajarán por la capital de Japón para una feria de dulces. Este anime esta basado en una serie de novelas.

Rent-a-Girlfriend Season 3 (TMS Entertainment)

Un joven es dejado por su novia, por ese motivo recurre al servicio de citas para ‘alquila’ una novia, pero resulta que es su compañera de estudios y su vecina.

Cardfight!! Vanguard will+Dress Season 3 (Gift-o’-Animatio; Kinema Citrus; Studio Jemi)

El anime se desarrolla cuatro meses después de la batalla en el castillo de Nagoya. Ahora Yu-yu y sus amigos reciben una invitación para un torneo ‘Deluxe’ en esta competencia se verá quién es el luchador más fuerte.

8 de julio

Liar, Liar (Geek Toys)

Todo es manejado a través de juegos que dependen de cuantas estrella tengas. El más fuerte obtendrá 7 estrella, Hiroto, sin querer vence a una emperaztriz y se convierte en el más fuerte. Tendrá que mentir y engañar para no ser descubierto.

My Unique Skill Makes Me OP even at Level 1 (Maho Film)

Ryouta Satou, que murió por exceso de trabajo en una empresa negra, se reencarnó en otro mundo. Aunque Ryouta estaba vivo, ahora tenía el inconveniente de que su nivel estaba fijado en 1 en este nuevo mundo.

TenPuru (Gekkou)

Akemitsu Akegami es un joven que está traumado con su padre, quien alguna vez le dijo “nadie puede vivir solo”. Sin ninguna intención de convertirse en el mismo hombre que su padre, el joven Akemitsu intenta no pensar en las palabras malintencionadas de su progenitor.

9 de julio

Classroom for Heroes (Actas)

La historia de Classroom for Heroes gira en torno a una colegiala de mal genio llamada Arnest Flaming, la mejor alumna de la Academia Rosewood, que un día es recibida por un misterioso estudiante transferido, que se presenta solo como Blade.

12 de julio

Bungo Stray Dogs Season 5 (Bones)

En la cuarta temporada de Bungo Stray Dogs, con este objeto La Decadencia del Ángel busca inculpar de ser un grupo terrorista a la Agencia de Detectives Armados. El tráiler de la quinta temporada de Bungo Stray Dogs se centrará en un duelo a muerte entre Dazai y Fyodor, el enfrentamiento de Fukuzawa con el jefe de La Decadencia del Ángel y la esperada batalla entre Atsushi y Akutagawa.

Saint Cecilia & Pastor Lawrence (Doga Kobo)

La trama presenta a Santa Cecilia, una chica apreciada por la gente del pueblo: no solo es elegante y tranquila, sino que comparte benévolamente su sabiduría con todos los que la buscan, hasta que la última persona se ha ido del pueblo.

13 julio

The Devil is a Part-Timer!! Season 2 (Studio 3Hz)

La hilaridad y la diversión sobrevienen cuando Satanás termina en el Japón de hoy sin ninguna magia para volver. Al verse atrapado, este diablo comienza a trabajar a tiempo parcial en un restaurante de comida rápida.

14 de julio

LINK CLICK Season 2 (Studio LAN)

Link Click sigue la historia de Cheng Xiaoshi y Lu Guang, capaces de entrar en el pasado y cambiarlo a través de fotos. Cheng Xiaoshi es quien realmente retrocede en el tiempo y Lu Guang es su apoyo en la misión.

Crunchyroll continúa transmitiendo animes de la temporada primavera 2023 como:

One Piece (Toei Animation)

EDENS ZERO Season 2 (J.C.Staff)

Case Closed (Detective Conan) (TMS Entertainment)

Sacrificial Princess and the King of Beasts (J.C. Staff)

Soaring Sky! Precure (Toei Animation)

MIX MISEI STORY Season 2 (OLM)

Además, estos nuevos lanzamientos, llegarán pronto: