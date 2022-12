El drama legal es un género que siempre trae sorpresas y refresca la pantalla. Desde “Law and Order” hasta la aclamada “Better Call Saul”, que llegó a su fin este año, este tipo de historias han ido ganando cada vez más adeptos, y en Universal+ se acaba de estrenar la primera temporada de una serie que se presenta interesante para los fans de este género televisivo: “Family Law”.

La trama nos presenta a Abigail Bianchi (Jewel Staite), una abogada que ha atravesado problemas con la bebida y que está luchando por rehacer su vida y su carrera profesional. Tras un grave incidente en el juzgado que es viralizado, es multada y puesta a prueba para ejercer de nuevo su profesión. Así es como Abby se ve obligada a entrar en el bufete de abogados de su padre, el prestigioso Harry Svensson, (Victor Garber), y a llevar casos de familia por primera vez junto a sus hermanastros.

Para Jewel Staite, cabeza del elenco de “Family Law”, la serie ha logrado con mucho acierto un balance entre el drama y la comedia. “Hay muchas cosas que los guionistas han tomado de las noticias, del día a día y que hacen la serie más entretenida y atrapante. Hay muchas cosas pasando, se toman muchos riesgos, hay muchas emociones y encima la serie te hace reír”, resumió la actriz canadiense en diálogo con “Saltar Intro” de “El Comercio”.

Jewel Staite en escena de "Family Law". / Difusión

Zach Smadu, quien interpreta a Daniel, uno de los hermanastros de Abby, cree que buena parte de ese ritmo efectivo de la serie responde al retrato familiar que se hace de este núcleo de abogados vinculados por la sangre y por una relación amor/odio con el patriarca.

”Daniel tiene esta doble motivación porque quiere salirse de la sombra de su padre, porque es un personaje que se impone mucho, pero a la vez todo el tiempo busca su aprobación y su cariño sin saber cómo lograrlo o pedirlo y esa complejidad fue muy divertida de interpretar”, destacó el actor recordado por su papel de Fayez Sarkis en “The Expans”.

Zach Smadu y Genelle Williams en "Family Law". / Difusión

Ambos actores coinciden en que precisamente por ello las escenas corales, que involucraban a todo el núcleo familiar, fueron las más difíciles de grabar, pero también las más divertidas detrás de cámaras.

“Un día recuerdo que yo me estaba riendo tan intensamente que Andy Mikita, nuestro director y productor ejecutivo, se rindió y dijo “no creo que podamos obtener la toma hoy ” y bueno había algo que pasa cuando estábamos juntos”, dijo Staite. “Definitivamente pasó mucho. Les diré a los televidentes que cuando ven escenas en las que estamos en la cocina del estudio de abogados y estamos comiendo o tomando algo, lo que pasa mucho, les garantizo que muchas de esas tomas fueron arruinadas por estar riéndonos. Era como nuestro Triángulo de Bermudas”, añadió Zach Smadu en la entrevista que puedes ver completa en video en la parte superior de esta nota.

“Family Law” cuenta con una primera temporada de 10 episodios. La serie, además, es canadiense y se siente orgullosa de mostrar algunos de los lugares más icónicos de este país y en especial de una ciudad que suele aparecer en ficciones en escenarios recreados: Vancovur.

“Siendo nosotros canadienses, estamos muy orgullosos de que esta serie sea canadiense. Yo nunca había estado en Vancouver hasta que hicimos esta serie y Jewel, que es local, te dirá más de eso, pero creo que la forma en la que el show está filmado, escrito, la forma en la que muestra ciertos lugares, un bar, un escenario icónico, una catarata, juega un papel muy importante en la serie”, explicó Zach Smadu.

“Yo he crecido allí y es gratificante para mí que he actuado muchas veces en un Vancouver que no es Vancouver, ver al real, porque siempre es en realidad Seattle, Nueva York u otro lugar, es gratificante ver la ciudad en toda su gloria”, sentenció Jewel Staite.

Además… Dónde ver Family Law se puede ver todos los jueves a las 10.50 pm en Universal TV. Cada jueves se estrena un nuevo capítulo.