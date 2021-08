Conforme a los criterios de Saber más

Ya faltan pocos días para conocer al ganador de “La voz Perú”, el reality de canto que todas las noches es tendencia en Twitter y cuyas presentaciones podemos seguir en vivo a través de la señal Latina y por streaming en YouTube y en la app del canal.

Todas las noches los participantes deleitan nuestros oídos con sus bellas voces y aunque a veces los nervios les juegan malas pasadas en el escenario, lo dan todo por ganar la competencia.

El concurso no ha sido ajeno a las críticas, diversos televidentes y conocidos críticos de televisión como la periodista Patricia Salinas han pedido mayor rigurosidad por parte de los entrenadores (Eva Ayllón, Mike Bahía, Daniela Darcourt y Guillermo Dávila).

Sin embargo, pese a todo, hay concursantes que se han destacado del resto con presentaciones realmente impresionantes y dignas de compartir. Saltar Intro de El Comercio preparó un especial con las mejores ‘performance’ por si te perdiste alguno de los conciertos en vivo. ¡Hay talento en el Perú!

Milena Warthon - “Valicha”

Esta presentación le valió a la cantante de 21 años integrar la lista de “Las mejores presentaciones de la Voz” (The best performances on The Voice, en inglés).

En entrevista con El Comercio, la interprete de pop andino y estudiante de comunicaciones contó que desde pequeña ha sido muy creativa y su sueño siempre ha sido convertirse en una artista, y su abuela la apoyó en ese proceso.

Milena, que integró hasta el sábado el Equipo Eva, también difunde su arte mediante Tik Tok, la red social en la que tiene más de un millón de seguidores. Pese a su corta edad, ha trabajado con diversos artistas como Jesús “El Viejo” Rodríguez, Max Castro y Sergio “Checho” Cuadros.

Fito Flores - “We Are the Champions”

El cantante trujillano de 36 años es uno de los favoritos de la competencia y señala que su carrera musical está siempre motivada por Dios, su familia y sus fans.

El participante del Equipo Guillermo se mostró emocionado al ser sorprendido por su esposa e hijo, para Fito ellos son su “fibra más sensible”.

Edu Baluarte - “Amor, amor”

Las competencias de canto no desconocidas para Edu Baluarte, del Equipo Guillermo, desde niño ha tenido claro que su camino es la música y no ha dudado en demostrar su talento en concursos como “La Voz Kids” hace 8 años, en esa oportunidad lo hizo de la mano de la maestra Eva Ayllón.

Ahora que ya tiene 20 años, el joven impresionó con su voz desde las audiciones a ciegas y hace unos días sorprendió al cantar a dúo con su excompañera de “La Voz Kids”, Amy Gutiérrez.

El pasado miércoles 18 de agosto, Edu fue eliminado de competencia tras ser sentenciado junto a su compañero Emanuel Rivera. Luego de dejar la competencia el joven intérprete agradeció al Guillermo Dávila y sus seguidores mediante su cuenta de Twitter.

Oriana Montero - “Desesperado”

La ganadora de “Yo Soy” en 2018 por su imitación de Mon Laferte, por la cual recibió felicitaciones hasta de misma cantante chilena, llegó a “La Voz Perú” para brillar con luz propia en el ‘team’ de su compatriota Guillermo Dávila. Oriana canta desde los nueve años, cuando una amiga de su madre descubrió su gran potencial.

En una de sus últimas presentaciones, la cantante venezolana tuvo un impase con los miembros de la producción y los jurados, pero supo sobrellevarlo.

Sin embargo, pasado 14 de agosto, artista de 29 años fue eliminada de la competencia luego de quedar sentenciada junto con Fito Flores.

Randy Feijoó - “Tormento”

El cantante chimbotano Randy Feijoo es uno de los favoritos dentro del Equipo Mike, en las últimas galas, el participante ha sido salvado de ir a noche de eliminación gracias a los votos del público. El joven cantante ya ha sido figura de otros concursos de canto como “Los cuatro finalistas”.

Sebastian Mahle - “Are You Gonna Be My Girl”

Sebastian Mahle, de 27 años, es una de las sorpresas de la competencia por su particular forma de cantar y es parte del Equipo Guillermo. Tanto él, como su tocayo Sebastián Palma y Fito Flores representan al rock dentro del concurso de canto.





Sebastián Palma - “Killer Queen”

El cantante de 26 años sorprende en cada una de sus presentaciones llenas de mucho rock y saltos en el escenario. Además de participar en “La Voz Perú”, Sebastián también es vocalista de la banda de Heavy Metal “Blizzard Hunter”, que integra desde el 2011. También se dedica a la producción musical y practica Taekwondo.

Tony Valencia - “Yo quería”

Tony Valencia, de 26 años, es un veterano de los concursos de canto, fue imitador de Kalimba en “Yo Soy” 2013 y ese año también participó en la primera temporada de “La Voz Perú”, pero fue eliminado tras una dura batalla frente a Johny Lau. Además, ha sido parte de “Los cuatro finalistas”.

Canta desde los 15 años y ha integrado orquestas como N’Samble, pero debido a la pandemia se vio obligado a dejar la música para dedicarse a su emprendimiento. “La Voz Perú” es una luz al final del túnel para el joven artista.

Emanuel Rivera - “Love of my Life”

El joven de 25 años ha ido creciendo en la competencia de canto desde las audiciones a ciegas y los jurados lo saben. Hace algunos años, Emanuel practicaba el baloncesto, pero una lesión le impidió continuar con el deporte de manera profesional y contó que fue una guitarra que le regaló su abuelo la que lo acercó a la música. El miembro del Equipo Guillermo dejó la competencia a puertas de la semana final luego de quedar sentenciado junto con Sebastian Mahle.

Narda Pumarada - “If I Ain’t Got You”

Desde su audición, la cantante de 22 años ya se perfilaba como una de las favoritas para ganar “La Voz Perú”; sin embargo, fue eliminada en la novena gala de la competencia, cuando fue sentenciada junto con su compañera de equipo Milena Warthon. Actualmente, forma parte de la orquesta femenina Son Tentación.

EL DATO

La cuarta temporada de “La voz Perú” llegará a su fin este jueves 26 de agosto con un programa especial que se emitirá a las 8:30 p.m. por la señal de Latina y en streaming por su canal oficial en YouTube.

Estos son los participantes que competirán en la semana final:

Equipo Daniela Darcourt :

Sebastián Palma, Joaquina Carruitero y Aldair Sánchez.

Equipo Guillermo Dávila :

Fito Flores, Marcela Navarro y Sebastián Mahle.

Equipo Mike Bahía :

Randy Feijo, Jeyko Atoche e Ivan Mc.

Equipo Eva Ayllón :

Lucy Young, Tony Valencia y Valeria Zapata.

