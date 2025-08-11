Barras bravas: El Trinche lanza su primera guía de bares locales

Desde hace diez años, El Trinche se ha consolidado como una de las plataformas gastronómicas más relevantes del país. Este 2025, celebra su primera década con el lanzamiento de un proyecto inédito: una guía de bares en Lima. El objetivo es claro, reconocer a la coctelería como parte esencial del ecosistema culinario peruano, ya aplaudido mundialmente.

“La gastronomía líquida tendría que acompañar a lo otro, ir de la mano y potenciarse mutuamente”, explica Paola Miglio, editora del medio. Para ella, la escena de bares venía creciendo de forma sostenida, pero en los últimos años —especialmente después de la pandemia— cobró una sorprendente fuerza creativa. “Se ha dado un espaldarazo a toda la propuesta de bares más diversos, incluso los de hoteles han comenzado a tomar realce”, indica.

Todos podemos brindar: Lea gratuitamente La guía de bares en eltrinche.com. (Foto: Lady Bee IG)

A su servicio Esta guía, única en su clase, busca sumergir a los comensales peruanos y extranjeros en el universo líquido de la coctelería, con espacios ideales —bares y barras de restaurantes— para compartir una copa. La edición ha corrido a cargo de las periodistas gastronómicas Paola Miglio y Catherine Contreras, junto a su equipo.

La guía, que ya se puede descargar gratis en la web eltrinche.com, incluye desde tabernas tradicionales hasta barras de alta coctelería, una ruta con planes ideales para cualquier tipo de comensal y experiencia. “Era algo necesario en Lima. No había una guía impresa así. La hicimos descargable para que llegue a más personas, y estamos trabajando en lanzarla también en inglés”, añade Miglio.

En la publicación, se distinguen bares clásicos, sin perder de vista otros espacios más modernos y vanguardistas, donde Lady Bee, lugar que apuesta por insumos locales y cócteles de autor, ya conquista las listas mundiales.

La publicación también incluye espacios emblemáticos y tradicionales, como el Bar Inglés o el Bar Olé. (Foto: Bar Inglés x Piko Tamashiro) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > PIKO TAMASHIRO

Lejos de una competencia entre cocina y barra, Paola explica que la apuesta debe verse como una alianza: “Una gastronomía más completa solo se logra trabajando en conjunto”, concluye, precisando que no hay mejor momento como el presente. La guía física es gratuita y está disponible en Book Vivant y Libreria Sur de San Isidro, El Virrey de Miraflores y en la tienda del museo Amano.