Ahora busca conquistar Miami: Delosantos, la marca peruana que dejó huella en Colombiamoda, una de las pasarelas más importantes de Latinoamérica

Delosantos no necesita de brillos, vestidos infinitos o cientos de accesorios para dejar huella. La firma peruana, conocida por su sensualidad elegante y un diseño que regularmente evoca la cotidianidad peruana, acaba de debutar en Colombiamoda 2025, la feria de moda más importante de la región. Lo hizo como parte de RAÍCES, un proyecto que unió a artesanos mexicanos, estudiantes colombianos, víctimas del conflicto armado y —desde el Perú— a Víctor Montalvo y Danilo Martínez, quienes aportaron dirección creativa y concepto a una colección que ha logrado sentirse tan poderosa como íntima.

“El reto era lograr que todo tuviese un hilo conductor, no una mezcla sin rumbo. Que las piezas se vean elevadas, unificando y homenajeando el talento latino, bajo el sello único de Delosantos, sofisticado pero a la vez arriesgado”, cuenta Víctor, que se embarcó junto a su dupla creativa, Danilo Martínez, en este proyecto desde marzo último.

El pasado 29 de julio lo lograron: 30 looks diseñados y cocreados a distancia, con asesoría constante, rediseños necesarios y la sensibilidad de un equipo que entendió que la moda también puede reparar (trabajando con víctimas del conflicto social colombiano), homenajear al pasado (trabajando con artesanos y con referencias a distintas culturas) y poner sobre la mesa el hecho de que la moda latina tiene mucho para dar.

Bautizada como Raíces, esta colección contó con la participación internacional de Perú, Colombia y México. (Foto: Juan Bravo)

La colección tomó como punto de partida las máscaras: no como disfraz, sino como un puente entre lo terrenal y lo espiritual. “En nuestras culturas, las máscaras tienen fuerza simbólica. Conectan mundos. Nos pareció un hilo conductor hermoso y compartido”, añade Víctor, en diálogo con esta revista que acudió a la presentación en Medellín.

La estética final tiene el lenguaje de Delosantos: faldas al sesgo, espaldas descubiertas, tejidos nobles, accesorios con personalidad. Todo ello curado minuciosamente por la mirada de los creativos de la marca. “Trabajar a distancia no fue sencillo. Sin embargo, el resultado nos tiene contentos. No solo por el hecho de que las piezas poseen el espíritu de nuestra marca, sino porque estamos haciendo nombre en un país que no es el nuestro, poniendo en la mira al Perú”, reflexiona Danilo.

Fueron 30 looks en total. las piezas, cocreadas por alumnos de taller 5 y los diseñadores de Delosantos, fueron trabajadas a distancia entre Colombia, México y el Perú. (Foto: Juan Bravo)

EL PERÚ EN OJOS DEL MUNDO

RAÍCES no ha sido solo una pasarela. El proyecto, que ha atraído las miradas de toda la región, también se ha consolidado en un documental que promete ver la luz pronto a través de redes sociales. Respaldado por el canal RCN, la creación de RAÍCES se ha documentado como una prueba de que la moda también puede tender puentes entre talentos latinoamericanos, uniendo figuras consolidadas con aquellas que están por nacer y poniendo en vitrina a artesanos que muchas veces son olvidados. “Creemos que este es el primer paso para ir más allá, demostrar que la moda tiene intención, alma e historia”, subraya la dupla.

Las piezas fueron confeccionadas por estudiantes de Alta Costura de Taller 5, corporación educativa colombiana. Asimismo, el proyecto también incluyó a integrantes de la Fundación Catalina Muñoz, que reinserta a mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia a través del arte.(Foto: Juan Bravo)

Así, Colombiamoda nos pone, una vez más, en ojos del mundo. Y, a Delosantos en particular, en otra liga. “Nos emociona saber que estamos mostrando otra cara del diseño local”, apunta Víctor.

Lo más potente de Delosantos no está solo en sus siluetas ya reconocibles —sus baguettes, por ejemplo, que son un ícono—, sino en cómo han construido una marca desde cero, con una propuesta que funciona y anima al público peruano a vestir de forma osada, sofisticada y arriesgada.

Maestros artesanos mexicanos sumaron a los looks con detalles y accesorios fabricados en papel reciclado. En la foto, el broche. (Foto: Juan Bravo)

Tras la pasarela, su plan no se detiene. La dupla ya está preparando su nueva colección, a puertas de abrir una tienda física en Miami y soñando con lanzar una incubadora de proyectos de moda independientes. Porque si algo tienen claro es que el diseño no debería ser un club cerrado. “Queremos que más gente se atreva a hacer cosas distintas. Que la industria se mueva. Que el diseño peruano no sea la excepción, sino la norma”, concluyen. //