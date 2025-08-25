El famoso restobar El Queirolo, ubicado en el Jr. Camaná en el Centro de Lima, anunció que cambiará de nombre y continuará sus operaciones como El emblemático Q de Lima, denominación que ahora utiliza también en todas sus plataformas digitales.

Mediante su cuenta oficial en Instagram, establecimiento informó de la medida tomada a inicios de agosto.

“A partir de hoy, nuestro tradicional negocio familiar continuará bajo el nombre de El Emblemático Q de Lima. Con más de un siglo de trayectoria, reafirmamos nuestro compromiso con la cocina peruana, el arte y la cultura, valores que han definido nuestra identidad desde el inicio”, informó la empresa en su comunicado oficial publicado el 8 de agosto del 2025:

¿Por qué cambió de nombre El Queirolo?

El cambio de nombre de El Queirolo responde a una resolución administrativa emitida por Indecopi. “Esta medida se enmarca en un proceso iniciado por los propietarios de otro establecimiento que lleva un nombre similar, quienes han solicitado la exclusividad sobre el uso del apellido que históricamente nos identifica”, informó el restobar sobre la medida que esperan “sea temporal”.

“Pese a este cambio, que esperamos sea temporal, reafirmamos nuestro compromiso con la historia, la tradición, la cocina peruana y el arte, tal como lo hemos hecho durante más de 100 años”, se lee en el comunicado.

El proceso en mención fue interpuesto por la Antigua Taberna Queirolo S.A.C. que aduce una infracción a sus derechos de propiedad industrial por el presunto uso indebido de la marca por parte de Queirolo S.A.C. Este proceso lleva varios años.

En una solicitud de interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del 2019 por este caso, se detallan algunos términos que forman parte de la demanda como el riesgo de dilución, que se da cuando marcas de alto renombre buscan evitar “conductas adhesivas” (de otras marcas) que perjudiquen su posición competitiva al mermar su capacidad distintiva; y el riesgo de uso parasitario, que es el aprovechamiento indebido del prestigio de una marca notoriamente conocida por parte de terceros que usan un signo idéntico o similar.

Historias de El Queirolo del Centro de Lima y El Queirolo de Pueblo Libre

Aunque tenían nombres similares hasta el mes pasado, la Antigua Taberna Queirolo y el restobar Queirolo, hoy El emblemático Q de Lima, son diferentes empresas.

La Antigua Taberna Queirolo, ubicada en la Av. San Martín 1090, Pueblo Libre, abrió sus puertas en 1880 en una casa que fue construida en la década de 1870. La bodega Santiago Queirolo, consagrada a la elaboración y venta de vinos y piscos que funcionaba cerca de la taberna, con los años se mudó a Cañete.

Por su parte, el restobar Queirolo, ubicado en el Jirón Camaná 900, nació en 1920 con el nombre la Bodega La Florida. El espacio era propiedad de Victorio Mosto y Margarita Queirolo, quienes en 1933 le venden la propiedad a Carlos Queirolo, con quien adopta el nombre de el ‘Queirolo’.

Ambos espacios, con el tiempo, han ganado reputación y cariño entre los comensales limeños.

