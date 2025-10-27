Pierina Denegri Davies
Pierina Denegri Davies

Escucha la noticia

00:0000:00
Dónde celebrar Halloween en Lima: tres bares con las mejores temáticas
Resumen de la noticia por IA
Dónde celebrar Halloween en Lima: tres bares con las mejores temáticas

Dónde celebrar Halloween en Lima: tres bares con las mejores temáticas

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Halloween es la excusa perfecta para reunirse con amigos, disfrazarse y brindar con un buen cóctel. En Provecho trazamos una ruta temática para quienes buscan una noche de 31 de octubre distinta: tres bares en Lima —ubicados en Barranco y San Isidro— donde la ambientación, la coctelería y los detalles se alinean con el espíritu de esta fecha y sus diversas formas de celebrarla.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC