Dónde celebrar Halloween en Lima: tres bares con las mejores temáticas

Enemy’s House

Desde su apertura en 2023, Enemy’s House se ha posicionado en Barranco como un espacio distinto: el primer bar en el Perú dedicado de manera permanente al universo del terror y los villanos. Su creador, amante del cine de horror y del pop-terror, decidió convertir su pasión en una experiencia viva: aquí el antagonista de la historia no está escondido, sino que ocupa el centro del escenario. Con una ambientación cuidada, decorados oscuros y una atmósfera que invita tanto a divertirse como a estremecerse, el bar propone que cada visitapermita que los comensales se sientan protagonistas de su propia película de terror.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

La coctelería de Enemy’s House sigue la misma línea: no se trata simplemente de tragos, sino de personajes. En la carta encontramos creaciones como Good Guys, inspirada en Chucky, o Pennywise, basada en It, con globos rojos y guiños visuales que refuerzan el concepto. Cada bebida busca transportar al cliente a ese universo del villano y de la película de terror que todos conocemos, mientras que la comida de acompañamiento también está tematizada, completando la experiencia. Se pueden disfrutar hamburguesas, alitas y salchipapas, entre otros piqueos.

Para este 31 de octubre (y hasta el 2 de noviembre) Enemy’s House está preparando una fiesta que promete. Desde la tarde, personajes icónicos como Freddy Krueger, Pennywise, Jeepers Creepers y otros villanos —tanto clásicos como actuales— se mezclarán con el público, creando una interacción directa y llena de adrenalina. Habrá concurso de disfraces tanto el 31 como el 1, shows de magia con mentalismo y DJ sets para continuar con la diversión.

Datos: Ubicado en Avenida Pedro de Osma 418, Barranco, Enemy’s House atiende de martes a domingo, desde las 5 p.m. hasta las 3 a.m., y ofrece una carta de cócteles inspirada en los grandes villanos del cine, con precios que van desde S/43 hasta S/59. Para conocer más sobre sus eventos o reservas, puedes visitar su perfil de Instagram @enemyshouse.

Curanderas

En pleno corazón de San Isidro, Curanderas propone una experiencia que trasciende la coctelería tradicional: aquí los tragos se preparan con intención y cada sorbo busca sanar, equilibrar y revitalizar. El espacio, con aires místicos y una carta inspirada en rituales de bienestar, invita a quienes creen que un buen cóctel también puede ser una forma de conexión.

Para esta temporada de Halloween, el bar ha preparado una agenda especial que celebra la energía femenina y la magia ancestral. El 31 de octubre ofrecerán una jornada de lectura de tarot y armado de amuletos, acompañada de una carta de cocteles diseñada como “conjuros”.

(Foto: Heroína Estudio) / Heroina Estudio

En la noche la música del DJ marcará el ritmo, mientras las mesadas —cocteles grupales para compartir— se convierten en el centro de la experiencia. Y como guiño al espíritu festivo, quienes lleguen disfrazados recibirán un “dulce mágico” de obsequio.

El 1 de noviembre, Curanderas rendirá homenaje a mujeres que dejaron huella en la historia con un altar especial dedicado a figuras como María Reiche, Mama Ocllo y profesionales de la salud fallecidas durante la pandemia. La jornada se acompañará de una carta reducida con cocteles a base de pisco, tequila y aperol, ideales para brindar por la vida y la memoria.

Datos: Ubicado en Calle Los Conquistadores 395, San Isidro, Curanderas abre de martes a sábado, desde las 5 p.m. hasta las 2 a.m. Descubre más sobre la propuesta o las reservas a través de su cuenta de Instagram @curanderaslima.

Luna Roja

Desde julio de 2023, Luna Roja renació con una propuesta única en Barranco: un bar que combina la coctelería de autor con experiencias místicas y esotéricas. Bajo la dirección de Carla Zelada, dueña y alma creativa del proyecto, y con la guía del bar manager Luis Castro, embajador de reconocidas marcas de destilados, el espacio propone algo más que beber un cóctel: vivir un ritual. En este bar, cada trago, aroma e iluminación tiene un sentido simbólico que conecta con la magia, el tarot y la energía de la luna.

Su carta, actualmente en proceso de renovación, rinde homenaje a distintas deidades y elementos naturales. Cócteles como Hécate, inspirada en la diosa de las brujas, o Yéa, que evoca la fuerza de la tierra, conviven con reinterpretaciones de clásicos, todos perfumados con hierbas y resinas como salvia o palo santo. “Queremos que el cliente no solo celebre, sino que encuentre herramientas evolutivas mientras disfruta”, explica Carla. La propuesta se complementa con una carta de piqueos que incluye mini burgers con papas nativas, canastitas de plátano con cecina y chorizos flameados con whisky.

Para esta temporada de Halloween, Luna Roja se prepara con dos noches especiales. El 31 de octubre, el bar celebrará el Día de las Brujas con un ritual de Hécate, lectura de tarot, concurso de disfraces y obsequios místicos. Al día siguiente, el 1 de noviembre, el espacio se transformará en un lugar de introspección con un ritual de honra a los ancestros y lectura de tabaco guiada por un maestro espiritual. Una experiencia pensada para quienes buscan celebrar la magia, agradecer y reconectarse bajo la luz de la luna.