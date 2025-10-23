En el corazón de San Isidro, en la calle Las Begonias, se encuentra Melt. Un restaurante cuyo concepto diner estadounidense se mezcla con un espacio lúdico y disruptor donde quien lo visita, encontrará como saciarse quizá hasta decir basta.

A la carta no le falta nada y se puede pedir en cualquier horario: 7:30 a. m., 2 p. m. y 10 p. m. Todo lo que te provoca, todo el día. No importa el antojo. Melt ofrece waffles de pollo frito o de frutos rojos (con crema batida, por supuesto), pancakes con acompañamientos variados —desde mantequilla de maní a nutella—, huevos revueltos con salchicha huachana, bagels con salmón ahumado, tostadas francesas, sánguches de tres quesos a la plancha y healthy bowls, como el de yogurt, almendras, pecanas, granola, kiwicha, fresas, frambuesas y miel de abeja. Cabe destacar que, los cortes especiales preparados en las parrillas Josper, te brindan otra razón para volver de noche.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

Hay un capítulo de “Los Simpson” en la temporada seis en el que Marge, la esposa de Homero, propone la creación de un festival cinematográfico para promover el turismo en la ciudad y la llegada de nuevos visitantes con el fin de que participen del evento. Punto aparte de la inclusión del famosísimo Jay Sherman de la serie “El crítico”, este episodio resalta por el cortometraje ganador escritor y dirigido por Barney Gumble, el borracho del pueblo, quien inmediatamente después de hacerse con el galardón, también se hace acreedor de una dotación incalculable de cerveza Duff. Allí, en ese momento, pronuncia una frase para la posteridad popular y que años más tarde forjarán muchísimos memes en Internet: “conéctelo a la vena”.

Ese gag, graciosísimo y curioso, también le sirve de referencia a cualquiera que quiere ir directo al grano, sin rodeos ni aspavientos. Por ejemplo, para un comensal, que descubre un espacio nuevo, donde la comida abunda en su presentación y sabor, pero también en su dinámica y costumbre. Si bien en el Perú -al menos en las urbes- tenemos maneras de relacionarnos con la gastronomía muy puntuales, no se puede negar cierta influencia extranjera que adoptamos hasta en los nuevos vocablos y en uno en particular: brunch. Melt, representa esta idea que vive en nuestro imaginario pero del que no solemos ser parte (al menos no la mayoría) en nuestro día a día.

Melt también ofrece amplia oferta de bebidas.

De esto nos habló su gerente de negocios, Mauro Pellegrino: “Este espacio es un concepto innovador, una fusión de diner americano con comfort food que está abierto todo el día y tiene mucha reminiscencia de lo que son los platos de brunch que se encuentran todo el tiempo. En la noche, por ejemplo, estamos agregando unos cortes de carnes especiales para que, si viniste en el día, haya otra excusa para volver. Aquí la carne se luce”.

Mauro Pellegrino, gerente de negocios de Melt.

Agregó también que cuentan “con una propuesta muy fresca, donde encontrarás sándwich, huevos, bagels y más. La idea de nuestra propuesta es hacer que el comensal pase un momento relajado, informal y distendido. Con comida de muy buena calidad”.

Finalmente, la idea del restaurante no es solo presentarse como alternativa gastronómica, sino también como un espacio que se instale en el imaginario de la gente: “Melt es parte, también, de toda una reorganización de la zona que sólo se caracterizaba por ser financiera y de oficinas. La idea es que nuestra propuesta gastronómica, además de servirle a quien trabaja por acá, también llegue a familias y personas que quieran venir específicamente por nosotros. La demanda existe y hace match con nuestro concepto. La idea de un diner americano simpatiza con el paladar regular, pero hace más sentido cuando uno se encuentra con la familiaridad que presenta la gastronomía local: las alitas con cocona, por ejemplo, o un mac and cheese con huancaína y lomo saltado”.

Mac&Cheese con lomo saltado de Melt.

La carta es amplia, pero si se deben destacar algunos platos, se podrían mencionar el Mac&Cheese con huancaína, con la carne en el término de la preferencia, en estilo NY steak, Flank steak o Strip steak; los waffles con pollo frito bañado en sirope de arce, o el sándwich pulled pork, con coleslaw, jalapeños y una gran cantidad de cerdo deshilachado.

Waffles con pollo frito bañado en sirope de arce de Melt.

Nota aparte, si están cerca de ahí, la recomendación para visitar Melt cae por su propio peso: el lugar es acogedor y atractivo, como para romper con la monotonía después del trabajo, llevar a los niños o encontrarse con alguien y charlar del plato que se acaba de ordenar.