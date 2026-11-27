Resumen
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El caballo sigue el compás de la marinera. A su lado, una pareja marca los pasos; entre giros y gestos, jinete y animal parecen entenderse sin palabras. Esa complicidad fue protagonista en Mamacona, Lurín, donde el 21 y el 22 de noviembre la tradición volvió a reunir a familias enteras.
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