El caballo sigue el compás de la marinera. A su lado, una pareja marca los pasos; entre giros y gestos, jinete y animal parecen entenderse sin palabras. Esa complicidad fue protagonista en Mamacona, Lurín, donde el 21 y el 22 de noviembre la tradición volvió a reunir a familias enteras.

La Casa del Caballo Peruano de Paso acogió el XV Concurso Nacional de Marinera a Caballo y a Pie, organizado por las Amazonas Oficiales del Caballo Peruano de Paso y la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso. Participaron 50 parejas en una disciplina en la que lucirse depende tanto del baile como de la respuesta del caballo. Los jurados evaluaron el compás, la coreografía y la vestimenta, además de la docilidad del animal.

“Cada jinete, cada bailador genera una relación muy fuerte y una complicidad enorme con el caballo”, explica Fiorella Tomatis Korrodi, presidenta del comité organizador. Detrás de esa armonía hay horas de práctica y una elección muy cuidadosa de los ejemplares que acompañarán la danza.

/ Fernando Sangama

El encuentro también tuvo espacio para el XI Concurso Nacional de Coreografías de Amazonas. Diecisiete equipos de mujeres a caballo desplegaron evoluciones colectivas que exigían coordinación, simetría y precisión musical. Llegaron grupos de distintas partes del país, donde esta tradición ya ha echado raíces: desde Piura y Cajamarca hasta Ayacucho, Arequipa y Cusco.

Cada coreografía comenzó mucho antes de entrar a la pista. A lo largo del año, los equipos eligieron la música, ensayaron los movimientos y prepararon vestuarios que evocan sus regiones. En las tribunas, padres, hijos y jóvenes compartieron la celebración. Mientras unos competían, otros descubrían desde las gradas una tradición que sigue encontrando quién la baile y la mantenga viva, generación tras generación. //