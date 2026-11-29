Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Hay quienes empiezan la semana con entusiasmo. Garfield, en cambio, lleva décadas declarando su enemistad con los lunes. Prefiere dormir hasta tarde, comer lasaña y dedicar sus mejores comentarios sarcásticos a quienes intentan alterar su descanso. Quizá por eso el gato naranja creado por Jim Davis sigue resultando tan cercano: porque declara, sin remordimiento, lo que muchos apenas nos atrevemos a comentar.
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