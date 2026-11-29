Hay quienes empiezan la semana con entusiasmo. Garfield, en cambio, lleva décadas declarando su enemistad con los lunes. Prefiere dormir hasta tarde, comer lasaña y dedicar sus mejores comentarios sarcásticos a quienes intentan alterar su descanso. Quizá por eso el gato naranja creado por Jim Davis sigue resultando tan cercano: porque declara, sin remordimiento, lo que muchos apenas nos atrevemos a comentar.

Su primera tira cómica apareció el 19 de junio de 1978. Allí estaba su dueño Jon Arbuckle (Jon Bonachón en Latinoamérica), tratando de presentar al mundo a su mascota, mientras esta dejaba clara su prioridad: comer. Con el tiempo se sumaron Odie, el perro que suele soportar sus travesuras, y otros personajes que convirtieron las escenas domésticas en un fenómeno de la cultura popular. Garfield pasó del papel a la televisión y al cine, pero conservó intactas su ironía, su pereza y su apetito.

Ahora, ese universo llega a casa con una colección oficial y exclusiva de El Comercio, compuesta por doce entregas que recrean distintas facetas del felino. Hay un Garfield instalado cómodamente en su sillón, otro que enfrenta el temido lunes con una taza de café y uno que aparece acompañado de su inseparable amigo. También están sus grandes placeres: la comida, los dulces, el sueño y, desde luego, la lasaña.

DATO ¿Cómo comprar la colección? La colección oficial de Garfield consta de doce entregas, cada una con una figura coleccionable y una revista de 16 páginas. Desde hoy, 28 de noviembre, adquiere la primera entrega a S/39,90 en el quiosco más cercano o a través de la web coleccioneselcomercio.pe.

Las figuras, de entre 7 y 9 cm de altura, tienen un acabado flocado suave y vienen en cajas coleccionables. Cada entrega incluye una revista de 16 páginas que recorre historias, personajes y curiosidades de este gato que convirtió el mal humor en una forma muy particular y entrañable de hacernos reír.

La primera entrega estará disponible desde hoy a S/39,90. Una oportunidad para reencontrarse con el carismático gato que nos recuerda que, a veces, el mejor plan es simplemente recostarse en el sillón.