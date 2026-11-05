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Resumen

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Historias como la de Hilary Swank reabren el debate sobre los avances de la ciencia, los límites del reloj biológico y los desafíos de un embarazo tardío. (Foto: @hilaryswank)
Historias como la de Hilary Swank reabren el debate sobre los avances de la ciencia, los límites del reloj biológico y los desafíos de un embarazo tardío. (Foto: @hilaryswank)
Por Milenka Duarte

El tiempo parece haberse convertido en una frontera cada vez más difusa para la maternidad. A los 52 años, cuando muchas mujeres ya atraviesan la menopausia, la actriz Hilary Swank se prepara para recibir a su tercer hijo.

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