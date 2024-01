Tras la pandemia del COVID-19, que encerró a todos por meses, los eventos han recobrado su importancia a mediados de 2023, y hoy son vistos como escapes para celebrar con experiencias memorables. Para el arquitecto y experto en eventos Ricardo Parra del Carpio, la clave está en recordar que esa celebración (quizá una boda), será algo que se vivirá una sola vez en la vida. Es una razón para ponerle empeño y dedicación. “Si te enfocas en ello, vivirás al máximo cada etapa. Lo importante es la actitud que le pongas a las cosas, sin perder tu esencia”, comenta.

Según Parra del Carpio, que un evento consiga ser memorable se sostiene por “hitos” que las parejas eligen para sorprender a sus invitados, y que, además, son diferentes en cada caso. “Cada pareja es diferente. Por ejemplo, hay quienes eligen trompetas o campanas para su ingreso al altar, mientras que otros prefieren decantarse por fuegos artificiales cuando hacen su debut en la pista de baile. Esos detalles marcan la diferencia y serán recordados por los invitados de todas maneras”, agrega el experto de Organízate Wedding Planner.

Además, anima a las personas a compartir sus ilusiones e ideas con su organizador, ya que, por más extravagantes que parezcan, podrían hacerse realidad. “Si no se hace en ese momento, luego no habrá oportunidad, al menos cuando se trata de bodas. Más tarde, uno podría caer en arrepentimientos y en la frase cliché de “¿por qué no lo hice?”, reflexiona.

DETALLES QUE DAN LA HORA

Así como la moda, las tendencias en bodas y eventos de lujo también han evolucionado. En este momento, lo que conquista en el rubro son las bodas de autor, con escenarios exclusivos a partir de lo que desea cada pareja. “En los últimos eventos hemos creado mundos paralelos para transmitir el concepto que querían los novios. La tecnología está creciendo cada vez más y eso también ayuda a tener más opciones para la decoración”, dice Arturo de Noriega, mente experta detrás de La Fete Event Planning.

“Otras cosas que están dando la hora son las flores y velas amarradas como elementos en una obra de arte para decorar el evento. También, hay quienes están apostando por velas aromáticas, lo que hace más sensorial la velada, y, además, quedará en el recuerdo de los invitados por mucho tiempo”, suma De Noriega.

En tanto, Ricardo Parra del Carpio trae a conversación factores que son imprescindibles para el día especial. “Siempre recomendamos lo siguiente: no renuncies al vestido de tus sueños por ahorrar en el presupuesto. Otra cosa que no hay que pasar por alto es perderse al mejor proveedor de foto y video, pues de ellos depende gran parte del recuerdo de ese día especial”, indica.

Arturo de Noriega, especialista en organizar eventos top.

Según la experiencia de Arturo de Noriega, en los últimos eventos también se está prestando especial atención a la barra y mixología. “Licor de calidad, un buen barman e insumos diferentes a los clásicos, hielos con logos, especias para decorar y otros efectos”, precisa.

Algo vital, en esta línea, es que el organizador siempre haga un ‘brief’ con el equipo antes de salir a atender a los invitados. “No se pueden pasar por alto cosas como que los mozos pasen el champán sin guantes o sin champanera. También, es esencial que si algún invitado le consulta algo al barman o mozo sobre lo que se sirve, ellos sepan responder perfectamente”.

LOS NOVIOS SE INVOLUCRAN

Lo tradicional de estas celebraciones radica en la ilusión de reunir a los que más se quiere en una fecha especial. En tanto, las nuevas citas se caracterizan por romper protocolos y adoptar un toque más personal en cada rincón.

“El maximalismo seguirá marcando tendencia, con abundancia en colores y flores. Los looks de impacto ahora combinan no solo el clásico vestido de princesa, sino también atuendos más sexys. En tanto, la naturalidad se recobra con piezas de estilo ‘handmade’, que incluyen guiños a la naturaleza”, dice Parra del Carpio.

Por su parte, Arturo de Noriega indica que en pleno siglo XXI este ya no es un tema exclusivo de novias. “Los novios están mucho más metidos en cada detalle, buscan brindar ideas diferentes. En ocasiones, también planean sorpresas, bailes u otros detalles para la novia. El valor masculino está siendo más significativo”. //