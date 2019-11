Quién no ha reído con las ocurrencias, bromas y anécdotas de Ross Geller. Para algunos, el personaje principal de “Friends” y el más gracioso de todos. David Schwimmer es el actor que da vida al romántico paleontólogo, una papel que, según cuentan diversas páginas especializadas de Estados Unidos, no habría aceptado en un principio. Luego lo convencieron.

Se dice HBO Max está alistando un reencuentro con todos los actores de una de las series más vistas en toda la historia de la televisión. Algo así se venía venir luego que Jennifer Aniston publicara en su cuenta de Instagram -recién creada- una foto con todos: Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer.

“Aún no se ha anunciado de forma oficial pero ya hay algunos detalles sobre lo que está en marcha para HBO Max. No será esa película soñada por los fans, de la que se han hecho incluso trailers, ni una nueva temporada que continúe la historia de ‘Friends’ sino un evento especial de no ficción, con los actores haciendo de sí mismos. Algo en la línea de que se ha hecho para ‘Sensación de vivir’ (‘Beverly Hills 90210’), que, por cierto, Fox ha decidido no renovar”, explica en www.espinof.com

Si esto ocurre, sería un golazo en términos económicos. En diciembre del año pasado, como dato revelador, se conoció que Netflix estaba dispuesto a pagar 100 millones de dólares para mantener “Friends” en su catálogo (actualmente está).

Habrá que esperar. Lo cierto es que los actores de “Friends”, luego que terminó la serie, continuaron con sus vidas y realizando trabajos de todo tipo. Aquí nos toca repasar lo que hizo David Schwimmer luego de ser Ross Geller.

2005: Duane Hopwood

2005: Melman (Madagascar)

Director de Run Fatboy Run (2007)

2007: Greenzo

Director de Trust (2010)

2016: Robert Kardashian