Lima Antigua es un proyecto cultural que nació a partir de la inquietud personal de Vladimir Velásquez y que a la fecha cuenta con una colección física de mas de 7 mil piezas de documentación antigua (fotografías, grabados, revistas, libros, periódicos, avisos publicitarios). Desde el año 2009, hace su aparición a través de los Blogs y luego en el año 2010 a través de las redes sociales. Al no contar con un espacio de exhibición físico, Vladimir decidió utilizar los escenarios digitales que le brindaba la Internet. “Frente a la definición de museo digital o virtual, prefiero la palabra “digital”, ya que la colección física existe y porque lo virtual puede entenderse como algo que no es real. Yo utilizo las herramientas tecnológicas para que luego cualquier persona en el mundo pueda acceder a ella desde su computadora o su smartphone. Siempre consideré que la digitalización era importante para democratizar la información.En las redes sociales, por ejemplo, se propicia una suerte de discusión colectiva. Por eso en Lima Antigua siempre he invitado como director del proyecto cultural a la participación”, cuenta Vladimir, quien dice que si se logra que las fotografías sean vistas con atención e intención, "entonces se convierte la muestra en una herramienta para un cambio y la transformación, pues comenzarán a aparecer las preguntas: ¿Por qué ya no hay tantas áreas verdes como antes? ¿Por qué no conservamos estos hermosos edificios? ¿Por que no hay mas balcones en la ciudad? ¡Por qué?

FOTO 1: Una vista hacia la primera cuadra de la avenida Grau, aproximadamente en los años 30.





FOTO 2: Fachada del Palacio Municipal desde la Plaza de Armas de Lima, a inicios del siglo XX. En la parte baja podemos reconocer los arcos de piedra del antiguo Portal de Escribanos. En la parte alta (estructura rectangular) se luciría un gran reloj y más arriba, destaca una gran mansarda (construcción ligera cuya función es la de proporcionar luz y ventilación al lugar). Este espacio en la actualidad se encuentra totalmente modificado.

FOTO 3: Una vista hacia el Hotel Bolívar, a inicios de los años 40. En 1924 se inauguró el edificio con 3 pisos y mas tarde, aproximadamente en el año 1938, la construcción fue modificada, creciendo a 5 pisos.

FOTO 4: Una vista desde lo alto hacia la Catedral de Lima a mediados de los años 30. Vemos una Plaza de Armas cubierta de palmeras. Hacia la derecha se lucen las antiguas torres de la iglesia de San Pedro.

FOTO 5: Una vista del Edificio Giacoletti a inicios de los años 30. Este edificio se inauguró en el año 1912 y fue el primero en construirse en los alrededores de la Plaza San Martín. Fue premiado como la mejor construcción de la época por la Municipalidad de Lima. Hoy luce en escombros producto de un incendio en el año 2018.

FOTO 6: Una vista desde lo alto hacia el Paseo de la República en los años 30. Vemos un gran espacio para el peatón, una buena presencia de árboles, así como un variado alumbrado público ornamental. En la actualidad, este espacio es conocido como el Paseo de los Héroes Navales.

FOTO 7: Una vista hacia el antiguo Portal de Botoneros en la Plaza de Armas de Lima, a inicios del siglo XX. Los portales de piedra que vemos en la fotografía fueron de finales del siglo XVII y la balconería en el segundo piso de mediados del siglo XIX. Toda esta escena ya no existe pues fue modificada con la aparición de los nuevos portales, construidos a mediados de los años 40 del siglo pasado y que hasta la fecha conservamos. Vemos además el antiguo transporte público de la ciudad: Los antiguos coches tirados por caballos.

FOTO 8: Una vista del Palacio de Cartón a inicios de los años 20. Un espacio construido para instalar el Salón de la Exposición Internacional de Industrias, con motivo de las celebraciones por el Centenario de la Independencia del Perú (1921). Más adelante fue demolido para dar paso a la construcción del Hotel Bolívar.

FOTO 9: Una vista desde lo alto hacia la construcción del Palacio de Gobierno en el año 1937. Esta construcción (la 3ra a lo largo de su historia) es la que conservamos en la actualidad.

Foto 10: Una vista desde lo alto hacia la antigua Plaza de Santa Ana; hoy conocida como Plaza Italia. Se trata de una de las primeras plazas de Lima, por antigüedad, desde su fundación en el año 1535. Su nombre inicial (Santa Ana) se debe a la iglesia del mismo nombre. En el año 1910 se inaugura el monumento al sabio italiano Antonio Raimondi y pasa a ser conocida como Plaza Italia.Cabe destacar que esta plaza es una de las cuatro en Lima donde se realizó la declaración de nuestra independencia.

