"Eres una loca", una frase violenta de uso corriente, por Ana Núñez

El video publicado en las redes durante las últimas horas, en el que se ve cómo un hombre se aprovecha de su fuerza física para agredir no a una sino a un grupo de mujeres -es una la que cae y se lleva la peor parte, pero el sujeto mete empujón a toda aquella que se cruza en su camino-, ha llamado poderosamente mi atención por dos cosas: En primer lugar, porque a este hombre no le mueve un pelo la presencia de los vecinos y sus respectivas cámaras de teléfono, registrando todo el incidente. No le importa ni lo disuade. Como se diría en cristiano, se zurra en la noticia. Lo segundo, y esto me enfada tanto como los fuertes golpes y empujones que propina, es la recurrente frase de “loca” que lanza contra la principal de sus víctimas, frase con la que no solo la describe sino que, además, justifica su agresión.

“Oye, oye, abusador”, le gritan los vecinos a Julián Francisco León Velarde –tal como ha sido identificado- después de que lanza al piso a la mujer, que sería su cuñada. “Ustedes no la conocen, es una loca de mierda”, responde a secas, como si con la frase pudiera tapar la boca a los testigos que le reclaman y justificar su agresión.

La locura, en su término genuino, tiene una relación directa con las enfermedades mentales, como es el caso de psicosis y esquizofrenia. No sé exactamente cuál es el origen de este calificativo hacia las mujeres -una amiga me sugiere que podría venir de la época en que a las brujas y hechiceras también las llamaban locas-, pero su uso está totalmente extendido como una forma de minimizar y reducir a las mujeres.

Como sabemos, la locura siempre ha sido un tema de estigma hacia las personas “raras” o “que no están en sintonía con el resto”. Quizá al calificarnos de “locas” lo que algunos hombres hacen es expresar la frustración que sienten ante una actitud o reacción diferente a la que su formación patriarcal nos obligaría.

Así como hay que erradicar comportamientos machistas de nuestra sociedad, deberíamos poner atención en esas frases violentas que se usan de forma tan corriente y hasta trivial contra las mujeres. Frases que, además, como hemos visto en este video son parte de la cadena de violencia que tiene su lado más despreciable en los feminicidios. Que el que nunca haya llamado “loca” a una mujer tire la primera piedra.