La Dirección de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Sur informó que, entre enero y noviembre de 2025, se registraron más de 20 mil atenciones por distintos tipos de violencia en los distritos de dicha jurisdicción y en la Red Integrada de Salud (RIS) Barranco–Chorrillos la cifra alcanza las 1 986 atenciones, reflejando la gravedad y persistencia de esta problemática en esa zona de la capital.
MIRA AQUÍ: Una norma del 2008 sobre las guardavías que nadie la cumple y que sigue cobrando decenas de vidas año a año
El abuso psicológico continúa siendo la forma de violencia más frecuente, representando el 43% de los casos, seguido del maltrato mixto (17,1%) y la negligencia o abandono (14,8 %). Estas cifras evidencian la urgencia de fortalecer acciones de prevención, atención oportuna y articulación interinstitucional para la protección de mujeres, niñas, niños y familias.
Newsletter Buenos días
Ante este panorama, la Diris Lima Sur organizó un gran pasacalle y una campaña integral de salud en el distrito de Chorrillos por el Día de la No Violencia contra la Mujer, con el objetivo de sensibilizar a la población, promover la denuncia y acercar servicios esenciales de salud física y mental a la comunidad.
Bajo el lema “No estás sola, busca ayuda”, el pasacalle recorrió la avenida Principal de San Genaro y contó con la presencia de un Escuadrón Anti Violencia integrado por la Policía Nacional del Perú, el Centro de Emergencia Mujer, el Poder Judicial, Demuna y especialistas en salud mental de la DIRIS Lima Sur. Este conjunto de instituciones representa la articulación que se activa cuando una mujer es víctima de violencia.
LEE AQUÍ: Policías de civil en zonas peligrosas, la nueva estrategia del Gobierno para enfrentar ataques a buses: ¿medida efectista o efectiva?
El recorrido culminó en la Capilla Nuestra Señora de la Evangelización, donde se brindaron servicios gratuitos de medicina general, odontología, obstetricia, psicología, nutrición, talleres de memoria y atención y concentración, además de orientación en prevención de la violencia. Cientos de vecinas y vecinos accedieron a estas atenciones integrales.
La Diris Lima Sur reafirmó su compromiso de seguir impulsando iniciativas que fortalezcan la prevención, la denuncia y la atención de la violencia, trabajando articuladamente con la PNP, el CEM, el Poder Judicial, gobiernos locales y organizaciones comunitarias para promover una vida libre de violencia en toda la población.