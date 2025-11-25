25N: La indignación no es suficiente

Cada 25 de noviembre recordamos que la violencia contra la mujer sigue siendo una urgencia pendiente. En el Perú, al mes de octubre se atendieron 119,567 casos de violencia contra las mujeres y se reportaron 114 feminicidios, lo que significa un incremento del 11% respecto a similar periodo del 2024. Esta situación evidencia que aún no estamos haciendo lo suficiente. La indignación es necesaria, pero lo que se necesita urgentemente es actuar desde todos los frentes: Estado, empresas y sociedad civil.

La violencia de género no es un fenómeno ajeno. Está en los hogares, en los barrios y también en los centros laborales. Y tiene un componente que pocas veces se menciona: el machismo internalizado en la sociedad, especialmente en contextos de pobreza, donde la falta de autonomía económica vuelve a las mujeres más vulnerables.

El sector privado tiene un rol decisivo para expandir el alcance de buenas prácticas a nivel nacional y el Estado así lo ha comprendido intensificando con las empresas el trabajo que desarrollan los Centros de Emergencia Mujer brindando charlas sobre masculinidades positivas, crianza sin violencia y equidad. Además de los programas de sensibilización y capacitación que regularmente realiza la empresa, nuestros colaboradores de las plantas de Pisco, Chancay y Coishco participaron en dichas sesiones, bajo nuestro convencimiento de que la prevención es más efectiva cuando se construye de manera conjunta.

Todos los años, realizamos en Austral la Semana de la Equidad y Diversidad. El cambio cultural es un compromiso a largo plazo. Sensibilizarnos y conversar sobre nuestros sesgos nos permite identificar conductas que son contrarias a la equidad y que muchas veces las tenemos normalizadas sin considerar que ellas pueden estar afectando a otra persona. Además, nos permite pasar a la acción en base a propuestas co-creadas con nuestros colaboradores.

Si bien existen líderes empresariales comprometidos con la equidad, la conversación aún se concentra en las grandes compañías. Por ello, es necesario que medianas y pequeñas empresas también adopten políticas que vayan más allá del cumplimiento legal y que incorporen la promoción activa de culturas laborales seguras e inclusivas. Tanto en nuestro programa de desarrollo de proveedores “Crece con Austral” como en las capacitaciones que regularmente les ofrecemos, hemos incluido talleres de derechos humanos, ética y prevención del acoso, donde se refuerza la importancia de contar con una cultura de equidad y generar sistemas preventivos eficaces.

El 25N no es solo una fecha conmemorativa. Es un llamado a tomar decisiones: que las instituciones educativas integren la igualdad desde la infancia, que las empresas revisen sus prácticas con mirada crítica y que los hombres se comprometan como aliados. No podemos permitir que la violencia siga marcando la vida de tantas mujeres ni que la normalización del machismo continúe moldeando comportamientos.

La indignación no es suficiente. Requerimos convicción, corresponsabilidad y acción inmediata. Solo así podremos avanzar hacia un país donde la violencia contra la mujer deje de ser una realidad tolerada para convertirse en una página superada de nuestra historia social y empresarial.

Si asumimos el compromiso hoy, podemos navegar hacia un país donde la violencia contra la mujer sea no sólo inadmisible, sino impensable.