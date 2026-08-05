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Construir sobre lo aprendido

“Los gobiernos cambian, las autoridades se renuevan y las prioridades pueden evolucionar. Pero las necesidades de las personas permanecen”.

    Penélope Chacón
    Por

    Especialista en Comunicación Social

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Toda nueva gestión tiene la oportunidad de demostrar que gobernar también significa dar continuidad a lo que funciona". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Toda nueva gestión tiene la oportunidad de demostrar que gobernar también significa dar continuidad a lo que funciona". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    En tiempos en los que el país vuelve a debatir el rumbo que debe tomar el Perú, resulta esperanzador que los niños, los jóvenes, los adultos mayores y las familias más vulnerables vuelvan a ocupar un lugar central en la agenda pública. Durante demasiado tiempo, muchas de sus necesidades quedaron relegadas por la coyuntura política. Hoy existe una nueva oportunidad para recordar que el verdadero desarrollo de un país solo cobra sentido cuando mejora la vida de quienes más lo necesitan.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.