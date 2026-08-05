En tiempos en los que el país vuelve a debatir el rumbo que debe tomar el Perú, resulta esperanzador que los niños, los jóvenes, los adultos mayores y las familias más vulnerables vuelvan a ocupar un lugar central en la agenda pública. Durante demasiado tiempo, muchas de sus necesidades quedaron relegadas por la coyuntura política. Hoy existe una nueva oportunidad para recordar que el verdadero desarrollo de un país solo cobra sentido cuando mejora la vida de quienes más lo necesitan.

Sin embargo, las personas no necesitan únicamente discursos ni buenas intenciones. Necesitan decisiones que se traduzcan en oportunidades reales. Para una madre que lucha cada día por sacar adelante a sus hijos, para un joven que busca acceder a la educación o a un empleo digno, para un adulto mayor que espera una atención oportuna o para una comunidad que confía en la presencia del Estado, el tiempo no se mide por los cambios de gobierno, sino por los días que transcurren sin respuestas.

Los últimos años han dejado una lección que el Perú no puede darse el lujo de olvidar. La inestabilidad política e institucional, la alta rotación de autoridades y la interrupción de procesos demostraron que, cuando una política pública se detiene, no se posterga únicamente un procedimiento administrativo. También se posterga la esperanza de miles de personas que esperan una oportunidad para salir adelante.

Por ello, gobernar también significa construir sobre lo aprendido. La mejor herencia que puede dejar un gobierno no es empezar de cero, sino tener la capacidad de reconocer qué políticas públicas han generado resultados, cuáles requieren corregirse y cuáles deben transformarse para responder mejor a las necesidades del país. Las políticas públicas deben evaluarse por sus resultados, no por las ideologías que las impulsaron. Lo que funciona debe fortalecerse; lo que necesita mejorar debe corregirse; y aquello que ya no responde a las necesidades de la población debe transformarse con responsabilidad. Esa es la mejor manera de construir un Estado que aprenda, madure y genere confianza en sus ciudadanos.

Ese aprendizaje también exige fortalecer el mérito, el conocimiento técnico y la vocación de servicio. Las instituciones públicas necesitan profesionales preparados, con experiencia y compromiso, capaces de garantizar que el conocimiento acumulado no se pierda con cada cambio de gestión. Cuando el talento guía las decisiones y la experiencia se preserva, las políticas públicas dejan de depender de una administración y comienzan a consolidarse como verdaderas políticas de Estado al servicio de las personas.

Como recordaba Nelson Mandela, superar la pobreza no es un acto de caridad, sino un acto de justicia. Esa reflexión mantiene plena vigencia. La inclusión social solo alcanza su verdadero propósito cuando existe un compromiso permanente con quienes más lo necesitan y cuando las políticas públicas logran trascender los períodos de gobierno para convertirse en un esfuerzo sostenido, capaz de generar oportunidades, reducir brechas y fortalecer la confianza de la ciudadanía.

Porque, al final, los gobiernos cambian, las autoridades se renuevan y las prioridades pueden evolucionar. Pero hay algo que no cambia: las necesidades y las esperanzas de las personas. Están las niñas y niños que sueñan con un futuro lleno de oportunidades; los jóvenes que desean transformar su talento en un proyecto de vida; los adultos mayores que esperan una atención digna; las madres y padres que luchan incansablemente por sacar adelante a sus familias; y las comunidades que siguen confiando en que el Estado llegue hasta donde más se le necesita.

La verdadera fortaleza de un país se refleja en la tranquilidad de una madre que sabe que no está sola; en la esperanza de quienes encuentran una oportunidad para salir adelante; en la confianza de una comunidad que siente que sus necesidades son escuchadas y en la certeza de millones de peruanos de que el Estado puede convertirse en un aliado para construir un mejor futuro. Porque cuando las políticas públicas ponen a las personas en el centro de cada decisión, dejan de ser simples acciones de gobierno para convertirse en oportunidades, esperanza y, sobre todo, en un verdadero acto de justicia. En los últimos años, el Perú ha atravesado un período de inestabilidad política e institucional. Las autoridades cambiaron repetidas veces y muchas instituciones tuvieron que reorganizarse. Más allá de las diferencias ideológicas o de quién haya ejercido el gobierno, esta experiencia deja una lección importante: cuando la continuidad se interrumpe, quienes más sufren son quienes más dependen del Estado.

Cada vez que una política pública se detiene, no se posterga solo un trámite. También se posterga la esperanza de un adulto mayor que espera una respuesta con la confianza puesta en el Estado, de una madre que busca una oportunidad para sacar adelante a sus hijos y de una comunidad que abrió sus puertas con la ilusión de construir un futuro mejor. Para quienes viven en situación de vulnerabilidad, el tiempo no se mide por los cambios de autoridades, sino por los días que transcurren sin respuestas.

En el debate público solemos concentrarnos en quién llega y quién se va, pero pocas veces en quienes permanecen esperando. Por eso, fortalecer el Estado no consiste únicamente en impulsar nuevas iniciativas, sino también en proteger y consolidar aquellas políticas públicas que ya han demostrado generar resultados para la ciudadanía.

Toda nueva gestión tiene la oportunidad de demostrar que gobernar también significa dar continuidad a lo que funciona. Apostar por el mérito, la capacidad técnica, la institucionalidad y el profesionalismo fortalece la gestión pública y genera confianza en la ciudadanía. Cuando las decisiones ponen a las personas en el centro, el Estado deja de reaccionar únicamente a la coyuntura y empieza a responder de manera sostenida a las necesidades reales del país.

Como recordaba Nelson Mandela, superar la pobreza no es un acto de caridad, sino un acto de justicia. Esa reflexión sigue plenamente vigente. La inclusión social solo cumple su verdadero propósito cuando existe un compromiso permanente con quienes más lo necesitan y cuando las políticas públicas logran trascender los periodos de gobierno.

Al final, más que los nombres, los cargos o las diferencias políticas, lo que debe permanecer es el compromiso con las personas: con las madres que luchan cada día por sacar adelante a sus hijos; con los niños y niñas cuyo futuro no puede quedar en pausa; con los jóvenes que culminan la etapa escolar con sueños, talento y el deseo de salir adelante, pero que necesitan un Estado que amplíe sus oportunidades para transformar ese potencial en educación, empleo y un proyecto de vida; con los adultos mayores que esperan una atención digna; y con las familias que confían en un Estado que no debe empezar de cero cada vez que cambian sus autoridades.

Porque los gobiernos cambian, las autoridades se renuevan y las prioridades pueden evolucionar. Pero las necesidades de las personas permanecen. Los años recientes nos han dejado lecciones que el Perú no puede darse el lujo de olvidar. La verdadera fortaleza de un país no se mide únicamente por su capacidad de iniciar nuevos proyectos, sino también por la sabiduría de construir sobre lo aprendido y fortalecer aquello que demuestra generar oportunidades para quienes más lo necesitan. Porque cuando las políticas públicas ponen a las personas en el centro, la continuidad también salva vidas.