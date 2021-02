Conforme a los criterios de Saber más

Desde su lanzamiento hace ocho semanas, la serie WandaVisión de Disney+ ha construido con paciencia una legión de fans que la siguen y analizan a fondo. Rebanemos el pan: se agradece el riesgo creativo de sus productores, la escritura y la puesta en escena, el misterio de su historia que se va revelando y los valores de producción. Los fanáticos de Marvel gozan además de ver como se ponen los cimientos de la llamada fase 4 de su universo. Pero los adictos a la nostalgia la ven por un motivo más sencillo: el homenaje que hace, semana a semana, a las viejas comedias del recuerdo.

Más de uno al verla habrá dicho: esto me suena a algo conocido. WandaVision es una serie metatextual, es decir, que hacen juego a universos fuera del suyo. Es, por ratos, un show dentro de un show, como cuando vemos a los superhéroes Wanda (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany) viviendo en una doble realidad: está la real, que es tensa y agobiante como la vida misma, y esta la otra, la que los vuelve protagonistas ingenuos de una sitcom inventada. Ahí los vemos con ropas del ayer, sobreactuando y viviendo en casas en las que saborean la vida idílica y sin grandes dramas de los personajes de comedias televisivas del pasado.

Esta doble realidad tiene un propósito dramático que la serie ha revelado en este capítulo 8, titulado: ”En el episodio anterior”: la sitcom es una evasión, tanto para uno de los personajes en la historia como para los espectadores que están viendo ambas líneas ante sus ojos y captan el truco. La ficción sirve para eso, para fugarse un rato a un lugar amable y controlado, y la comedia televisiva, que ya tienen más de siete décadas de vigencia, es la reina de eso. Uno sabe que a pesar de los enredos pasajeros siempre habrá un final feliz. Para Wanda, las sitcoms son el recuerdo de otros tiempos, más simples y menos atravesados de dolor.

“Las sitcoms están ligadas a los comienzos de la producción sostenida de televisión. Es un formato de tránsito, de la radio a la televisión, y gustan porque hay en ellas un reconocimiento. Las situaciones que como espectador ves en pantalla las reconoces, son identificables porque quizá te han pasado a ti”, dice Giancarlo Cappello, catedrático de la Universidad de Lima y autor de “Una ficción desbordada: Narrativa y Teleseries”. “Tienen la capacidad, además, de ser críticas con la situación o realidad. En ese sentido, expresan situaciones que te molestan y que te gustaría que sean distintas”.

Otro rasgo que caracteriza a las comedias de situación es su condición aspiracional. Presentan realidades que muchos quisieran para sí, sea quizás tener un grupo de amigos como los de Friends o Cómo conocí a tu madre, o una pareja como la de él o la protagonista de algún programa, o un hogar similar. No por nada estos formatos prosperaron a partir de los años cincuenta, una época muy conservadora en los Estados Unidos caracterizada por el gran consumo y en la que se vendía el llamado american way of life, que se plasmaba en la primera gran sitcom de la TV gringa: Yo amo a Lucy.

De hecho, el primer capítulo de WandaVision inicia, no podía ser de otra forma, tributando a la madre de las sitcoms domésticas, protagonizada por Lucille Ball como la perfecta ama de casa. ”Yo amo a Lucy era un sketch de radio que luego pasó a la televisión con éxito. Y lo que hace es definir el género cómico en la TV. No inventa todo, porque los británicos ya hacían sitcoms, pero estandariza muchas cosas como las risas grabadas, el uso del estudio, el espacio pequeño con pocos personajes, los gags verbales y visuales. En una comedia de situaciones los chistes se disparan a velocidad de metralleta”, recuerda Cappello.

Otras recordadas sitcoms homenajeadas por WandaVision en sus primeros capítulos son El Show de Dick Van Dyke, con Mary Tyler Moore como la perfecta ama de casa, y Hechizada, la historia de una bruja que se casa con un mortal. Hechizada, como su competidora de la época, Mi bella genio, pertenecen a un subgénero de las comedias de situación llamada Fantasy Comedy o comedias de fantasía. Cappello explica que estas se caracterizaban por insertar en la realidad un elemento ajeno pero que se asumía como natural para los propósitos de la comedia: podía ser una bruja o una genio, como también un extraterrestre (en el caso de Alf, Mork y Mindy) o un robot (La pequeña maravilla).

Cada capítulo de la serie de Disney+ se ha centrado en una década específica de la comedia de situación, y así hemos recordado la evolución de esta: desde las amas de casa de perfectas con esposos sosos, a las comedias progresivas en las que vemos hogares rotos o padres y madres que trabajan y crian a sus hijos como equipos (Lazos familiares, Paso a Paso, Tres por Tres) hasta llegar a capítulos más recientes, que se han centrado en el periodo de las sitcoms que Cappello llama “de la hibridación”, cuando se experimenta mucho con los lenguajes, las formas no lineales de contar historias, el falso documental (Modern Family, Parks & Recreations, The Office), el romper con la cuarta pared, el metatexto y otros elementos que han ayudado a enriquecer y a renovarse al viejo formato. //

