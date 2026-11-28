¿Quién diría que nuestro próximo referente de estilo podría salir de un videojuego y no de una pasarela? Grand Theft Auto VI nos invita a explorar la relación entre la moda y el universo de los videojuegos a través de Lucia Caminos, una de sus protagonistas, cuyo vestuario refleja la estética urbana, sensual y multicultural de Miami.

Una de las referencias que más ha llamado la atención es la reinterpretación del icónico newspaper dress, diseñado por John Galliano para Christian Dior en su colección otoño-invierno del 2000 e inmortalizado por Carrie Bradshaw en Sex and the City. Una pieza que marcó la cultura popular de principios de siglo y que, más de dos décadas después, encuentra una nueva audiencia en el universo digital.

El protagonismo de la moda en Grand Theft Auto no es algo nuevo. Desde Vice City, con sus camisas tropicales, trajes en tonos pastel y referencias al Miami de los años ochenta, la franquicia ha utilizado el vestuario como una herramienta capaz de comunicar la época, el contexto social, la personalidad y las aspiraciones de sus personajes.

En esta nueva entrega, el estilo de Lucia combina estilo Y2K, el streetwear, el animal print y las siluetas sensuales. Su vestuario dialoga con la identidad de Miami, ciudad que inspira Vice City, y refleja cómo la moda puede contribuir a la construcción de un universo ficticio.

La posibilidad de recorrer diferentes establecimientos, descubrir marcas ficticias, explorar tiendas de segunda mano y personalizar el vestuario convierte al jugador (en modo de misión secundaria) también en estilista. La moda se transforma en una experiencia interactiva de consumo, creatividad y expresión de identidad.

Esta relación también plantea oportunidades para la industria. Los videojuegos representan un espacio en el que las nuevas generaciones pueden descubrir tendencias, familiarizarse con determinados códigos estéticos e incluso desarrollar interés por piezas de archivo de grandes casas de moda.

Lo más fascinante de Lucia es el fenómeno que representa: una nueva generación de referentes de moda que no necesitan existir en el mundo físico para ejercer una influencia sobre él.

¿Estamos ante la Carrie Bradshaw de la era digital?