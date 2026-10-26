El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a K’intu Galiano.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Hacer música.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Mantener la amplitud de corazón más allá de toda circunstancia.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

La posibilidad de cambiar.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

El rigor.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Abandonarme a mí mismo.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Haber transitado muchas identidades.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La soberbia.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“¿Cómo estás, corazón?”. “¿Qué te parece si probamos…?”. “Quizá podríamos considerar…”. “Qué hermoso”. “Cansado pero contento”.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Deconstruir mi identidad, erradicar ciertas narrativas y reconfigurarme.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando no hay otra manera de ser amable.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Cuando mi hija nació en una habitación de mi casa.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

El camino espiritual.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Ningún objeto es imprescindible.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La consideración.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

No me identifico con nadie, ni siquiera conmigo mismo, pero admiro a los que cultivan el amor.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Lleno de paz y amor.

― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

El hijo de mi hija.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Tocar todos los instrumentos musicales.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Thich Nhat Hanh, José Watanabe, Blanca Varela.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Ninguna. Hay acciones llenas de vileza y odio, por supuesto, pero no creo que nadie sea inherentemente despreciable. El desprecio no es una energía que deseo para nadie.