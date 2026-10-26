K’intu Galiano.
K’intu Galiano.
/ Rafael Cornejo
Por Redacción EC

El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a K’intu Galiano.

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