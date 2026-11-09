El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Diego Pérez.

― ¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Definitivamente ver películas.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Que nuestro país realmente pueda ofrecer igualdad de oportunidades para todos.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

Soy muy apasionado. Me doy cuenta de que intento no proyectarlo mucho, quizá por vergüenza, pero dentro de mí vivo todo muy intensamente.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

Soy muy impaciente. Anhelo que llegue el resultado en lugar de estar presente y disfrutar el proceso.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

No volver a actuar. No es solo mi trabajo, es mi manera de entender el mundo.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Me compré un proyector después de soñarlo mucho y me armé un cine desmontable en casa.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

La incapacidad para pensar en el bien común. El egoísmo.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“Perdón, ya llego”, “¡Mandarina (mi gato) no muerdas a tu hermana!” y “Tengo sueño”.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Vivir de la actuación en nuestro país. Me siento muy orgulloso de eso y espero poder sostenerlo en el tiempo. Soy consciente del privilegio que implica y espero poder devolver con mi trabajo toda la felicidad que este me da.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando creo que puedo dañar a alguien.

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

Viendo mi nombre en los créditos de una película. De viaje con mi enamorada, mirando lugares y estatuas que siempre quise conocer. Pescando en Pucusana con mi familia. En mi cama, viendo una película con mi gato Mandarina. Haciendo ‘match’ de improvisación con mis amigos.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

Mi formación profesional y mi relación.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Tengo una caja con muchos recuerdos personales. Perderla sería como perder una parte de mí. Guardo cosas en ella desde los 10 años, ahora tengo 31.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Admiro mucho a las personas que no piden perdón ni permiso para ser quienes son. A quienes son irremediablemente auténticos y se sienten cómodos en sus zapatos (que no se confunda con la soberbia, por favor).

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Me encantaría poder tocar el piano con maestría. Algún día aprenderé.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Las que abusan del poder para beneficio propio. Tenemos varias de esas personas gobernando ahora.