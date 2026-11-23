Cuando U2 publicó en octubre “The Greatest Show on Earth”, tercer adelanto de su nuevo disco, “Carnaval de Luz”, ocurrió algo que casi nadie esperaba. De pronto, una canción nueva de los irlandeses volvía a despertar entusiasmo. Sucede que con cincuenta años de historia y un lugar blindado en el rock, la banda de Bono parecía instalada desde hace años en la comodidad de no tener nada que demostrar, y eso se notaba en sus últimos trabajos, los deslucidos “Songs of Innocence” (2014) y “Songs of Experience” (2017). En ese marco, que una novedad suya generara expectativa iba más allá de la nostalgia por el “sonido U2” de siempre.

Mucho se ha discutido sobre cuándo dejó U2 de sentirse esencial, o incluso cool. Sus fans debaten si esto pasó al cerrarse la era del disco “The Joshua Tree” en los ochenta, o si fue después, culminada su reinvención ‘arty’ con los LP “Achtung Baby” y “Zooropa”. Luego están los incondicionales del multitudinario y más digerible “All That You Can’t Leave Behind” (2000) y quienes aún defienden “No Line on the Horizon” (2009), un trabajo ciertamente melancólico y menos inmediato que sus mayores éxitos. El otro problema asociado a U2 fue la toxicidad que ellos mismos sumaron a su historia, como cuando regalaron a los usuarios de iPhone un disco que nadie pidió. Es una mancha por la que se han disculpado, pero que no han conseguido borrar.

En los últimos años, U2 hizo noticia no por tener nuevas canciones, sino por su enorme residencia de 40 fechas en Las Vegas, entre 2023 y 2024. A esos shows no pudo sumarse su baterista de toda la vida, Larry Mullen Jr., aquejado por un problema de salud que también frenó el trabajo creativo. The Edge ha dicho que, sin su recuperación, el grupo no habría vuelto al estudio como U2. Incluso pensaron sacar canciones con otro nombre. Mullen finalmente volvió, y los cuatro de Dublín pudieron grabar juntos de nuevo: este año publicaron sus primeras canciones nuevas en dos EP antes de llegar a “Carnaval de Luz”.

En entrevista con “The New York Times”, Bono y The Edge han dicho que concibieron su nuevo disco como una protesta contra la melancolía y ansiedad de estos tiempos. Ante ello proponen recuperar un sentido de fiesta, propio de un carnaval, lleno de colores y luces que ciegan. Hay también muchos momentos de temática espiritual, nada extraño en ellos, y otros reflexivos, como la citada “The Greatest Show on Earth”, que el mismo Bono califica como su mejor canción en años. Acá la guitarra de The Edge despliega sus ecos característicos y el sonido en general exuda una pasión que hacía tiempo no se les escuchaba. El título parece proclamar grandeza, pero la idea de Bono es hablar del pasado, y reconocer que alguna vez, en efecto, fueron el mayor espectáculo del mundo.

“Carnaval de Luz” no es el mejor trabajo de U2, pero sí lo mejor que han publicado en mucho tiempo. Hay muchas sorpresas agradables, como el track “La Reina”, donde recuperan el sonido experimental de sus mejores discos con Brian Eno. De otro lado, “Can’t Stop Us Now” parece una toma descartada de “The Joshua Tree” y funciona si eres un entusiasta de sus hits ochenteros. Entre las sorpresas figura “The Mirror Maker”, un homenaje a Rosalía que no es la mejor idea que han tenido. Bono ha contado que estaban cansados de cantar sobre delincuentes o personas muertas y que esta vez querían celebrar la vida y el talento de una artista inmensa. Eso, en el terreno de las intenciones, al menos.

La mejor sorpresa llega al final. “Torn”, dueto con Dolly Parton, es la última canción que grabó la cantante antes de morir, en agosto, y cierra el disco como lo hizo Johnny Cash en “Zooropa”, solo que esta vez la despedida fue real. Según cuenta Bono, Parton, enferma, se levantó de la cama para cantarla, y su voz, con un leve temblor, gana autoridad. La canción nació como un country sobre una mujer dividida entre dos amores, y U2 la reorientó hacia las familias rotas por desacuerdos políticos. Un tema muy actual y muy propio del mejor U2. //