La compañía anunció la llegada de iOS 16 durante el Worldwide Developers Conference (WWDC) 2022. Sin embargo, muchas de las nuevas características de este sistema operativo no fueron reveladas en el evento, debido al tiempo medido que tienen los desarrolladores de Apple para mostrar lo que podrán disfrutar los usuarios en un futuro.

Entre las novedades más resaltantes que se mostraron en el WWDC 2022, están el sistema de emergencia que resetee el equipo en situaciones de riesgo o la pantalla de bloqueo con más personalización. El iOS 16, sin embargo, contará con más características, las cuales podrás conocer a continuación.

¿Qué otras herramientas tendrá iOS 16?

1. Detectará fotos duplicadas. La IA podrá encontrar automáticamente imágenes idénticas y las fusionará. De esta manera no solo tendrás una interfaz más limpia, sino también tendrás más espacio de almacenamiento.

2. Las contraseñas de redes WiFi se guardarán en el iPhone y podrás verlas cuando quieras. ¿Alguna vez no has recordado una contraseña de WiFi? En la nueva versión podrás visualizarlas en cualquier momento.

3. Tus álbumes de fotos estará protegidos con Face ID o Touch ID. Al añadir esta capa de seguridad, tus fotografías estarán bien resguardadas. Asimismo, puedes hacer que ni siquiera aparezcan en la interfaz.

4. Podrás borrar más aplicaciones de Apple que no uses. Las apps de la empresa solían quedarse para siempre en tu dispositivo. No fue hasta la llegada del iOS 15 que se pudo desinstalar algunas, pero ya en esta nueva versión podrás quitar más aplicaciones que realmente no te sirvan.

5. Ya no necesitarás un Apple Watch para usar la app Fitness. Los sensores de movimiento del iPhone son suficiente para la aplicación, por lo que puedes fijar objetivos de movimiento diarios sin la necesidad de llevar el reloj inteligente.

6. El mando del Nintendo Switch ahora será compatible. iOS 16 permitirá que esta compatibilidad sea nativa, por lo que tan solo debes encender el Bluetooth y conectarlos.

7. Siri será potenciada. La IA podrá colgar llamadas o colocar emojis en los mensajes. Asimismo, a partir del iPhone 12, podrá ser utilizada sin conexión.

8. Mejoras en las fotografías. Podrás desenfocar objetos que estén en el primer plano en el Modo Retrato. Además, el Modo Cine tendrá un efecto de profundidad de campo más depurado y preciso. Sin embargo, solo estará disponble a partir del iPhone 13.

9. Face ID funcionará en horizontal. La IA detectará tu rostro en cualquier posición, por lo que no tienes que poner la cámara siempre en vertical.

10. Safari tendrá notificaciones push. Estos avisos, los cuales te envían las páginas web a las que estás suscrito cuando hay nuevos artículos que pueden interesarte, se mostrarán en el navegador.