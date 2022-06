Los fraudes a través de smartphones han aumentado al paso de la tecnología. Esto, se debe a que los delincuentes informáticos están constantemente ideando nuevas formas de engañar, ya que no les basta con los tradicionales métodos de llamadas móviles y mensajes de texto; sino que, además, ahora, lo hacen mediante aplicaciones, entre otras.

El robo de información almacenada en el celular como datos bancarios, correos electrónicos, números de contactos u otros datos confidenciales, convierten al móvil en un blanco perfecto para los ciberdelincuentes. Para evitar ser víctima de ello, realme, comparte estas recomendaciones:

Actualiza siempre tu smartphone

Muchas brechas de seguridad ocurren porque la falta de actualización de sistema operativo -SO-. Al no realizar esto, tu smartphone no se encuentra protegido de filtraciones de virus y malware. Es importante adquirir smartphones Android que ofrezcan actualizaciones de SO y parches de seguridad.

Otro complemento importante es la capa de personalización de SO. En ese sentido, a la hora de adquirir un equipo móvil, es importante verificar si posee funciones predeterminadas adicionales de seguridad, para configurar el teléfono ante situaciones de emergencia.

No abras mensajes ni links sospechosos

No aceptes o abras links de SMS de empleos, sorteos, movimiento de tus cuentas bancarias o alguno de contenido similar, revisa siempre el destinatario. Los ciberdelincuentes se suelen llevar a páginas que lucen a las oficiales de bancos u operadores móviles para robar información.

Cuidado con los links a los que accedes. (Foto: difusión)

Descarga aplicaciones de tiendas oficiales

Debes utilizar aplicaciones de tiendas oficiales como Google Play para evitar realizar descargas maliciosas que suelen acceder a la información almacenada en tu celular.

Evita poner en peligro tus datos y descarga las aplicaciones desde las tiendas oficiales de aplicaciones. (Foto: difusión)





Cuidado con los anuncios

Algunos anuncios suelen abrirse en ventanas emergentes o como un mensaje pantalla completa. En estos casos ideal es evitar es hacer clic en los anuncios que te pidan descargar aplicaciones de páginas web sospechosas ni redirigirte hacia sitios, donde te pidan que llenes tus datos.

Elimina o evita acceder a páginas que contengan ventanas emergentes. (Foto; difusión)

Usar métodos de desbloqueo

La recomendación más básica es prevenir, y ello incluye tomar medidas como fijar un método de desbloqueo de pantalla mediante huella, reconocimiento facial, patrón o pin. Así, en caso de pérdida de tu celular, no podrán acceder a tu información personal. En la actualidad, podemos encontrar smartphones en venta que incluyen reconocimiento facial para asegurar el acceso a tu celular.