Una característica de nuestra época es que contamos con muchos dispositivos en casa, y todos están conectados a Internet, a una señal WiFi: televisores, radios, smartphones, tablets, relojes, etc.

Esto tiene un efecto en la calidad de la señal. Es conocido que la gran cantidad de señales en una zona cercana pueden generar interferencias y cortes en la frecuencia o transmisión de datos.

Frente a esta situación, un informe de Xataka nos muestra algunas medidas para mejorar la señal en casa.

Uno de los casos gira en torno a la antigüedad de los dispositivos. Y es que la tecnología de Internet va cambiando y se necesitan equipos compatibles: un dispositivo antiguo hará que la conexión vaya sustancialmente más lenta que otro móvil compatible.

Hoy en día los dispositivos usan muchas conexiones para interactuar. (Foto: freepik.es)

Se trata de la retrocompatibilidad en las conexiones de red. La conexión puede generar cortes e interferencias cuando se tiene un dispositivo que requiere de un protocolo mucho más anticuado. Lo ideal es comprobar la configuración de la red WiFi.

Otra situación de riesgo es la conexión Bluetooth y de puertos USB 3.0. En el primer caso, las conexiones Bluetooth pueden generar interferencias en nuestra conexión. Y es que los altavoces, teclados, mandos, receptores y otros dispositivos funcionan con esta tecnología.

En el caso de los cables USB 3.0, pueden crear interferencias a la banda de frecuencia de 2,4 GHz de nuestro WiFi, que es una de las más básicas y antiguas, pero aun bastante usada.