La señal WiFi también ha cambiado con el paso de los años. (Foto: freepik.es)
La señal WiFi también ha cambiado con el paso de los años. (Foto: freepik.es)
Por Redacción EC

Una característica de nuestra época es que contamos con muchos dispositivos en casa, y todos están conectados a Internet, a una señal WiFi: televisores, radios, smartphones, tablets, relojes, etc.

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