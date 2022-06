Google Docs es el mejor ayudante en caso no contemos con el clásico Word. Sin embargo, al no tener tantos años como esta herramienta de Microsoft, no todos los usuarios conocen qué pueden hacer con ella, pese a que cuenta con variadas funciones que nos facilitarán nuestro trabajo.

Estas puedes usarlas en ambas versiones: tanto en PC como en dispositivos móviles, por lo que puedes avanzar tus textos desde donde quieras. Los usuarios también deben tener en cuenta que Docs es muy parecido a Word, por lo que puedes usar tu conocimiento previo para acceder a todo lo que ofrece esta herramienta.

¿Qué funciones tiene Google Docs?

1. Dicta el texto con tu voz. Es una forma fácil de “escribir” en tu documento sin siquiera tocar una tecla. Sin embargo, no es completamente preciso, pues, como todo reconocimiento de voz, aún comete errores, confunde palabras y no realiza una correcta puntuación. Es decir, probablemente tendrás que corregir el texto cuando termines de dictar, pero se te hará mucho más fácil que escribirlo desde cero.

Para activarlo, ve a Herramientas > Dictado por voz. Te aparecerá un ícono de un micrófono (en móviles, probablemente te pida antes que des el permiso para usar la entrada de voz) y tan solo debes pulsarlo para empezar a dictar.

2. Traduce tu documento a otro idioma. No tienes que buscar una herramienta fuera del mismo Docs para traducir textos. Para utilizar esta función, que cuenta con más de 100 idiomas, solo debes ir a Herramientas > Traducir documento, y escoger el que buscas. La app no te cambiará el texto, sino que creará un nuevo documento con la traducción.

3. Puedes poner marcadores en tu documento. Con esta función podrás crear un enlace en cualquier parte del documento hacia el marcador. Es muy útil a la hora de enlazar tablas o imágenes, así como enlazar partes del texto con alguna descripción específica o referencia.

Para usarlo, solo debes seleccionar el texto que quieras y dirigirte a Insertar > Marcador. Luego para enlazarlo con el marcador creado, selecciona otro texto e ingresa a ‘Insertar vínculo’, en la barra de herramientas, para pulsar ‘Encabezados y marcadores’. Encuentra el marcador y listo.

4. Compara dos documentos. De esta manera, podrás encontrar las diferencias entre archivos. Para activarlo, ten abierto uno de ellos y ve a Herramientas > Comparar documentos. Selecciona el segundo y pulsa ‘Comparar’. No es tan potente como la versión de Word, pero tiene el mismo fin.

5. Añade encabezados o pie de páginas. Puede poner estas dos funciones en tu documento fácilmente. Para crear un encabezado, da doble click sobre la parte de arriba de la página. Verás que la región de los encabezados se pondrá visible y tan solo debes escribir lo que desees. Si quieres personalizar esto, pulsa ‘Opciones’ y escoge la configuración que quieras. Para los pies de páginas, es el mismo proceso, pero en la parte inferior del documento.

6. Corta y edita imágenes. Al no ser un programa en tu dispositivo, muchos usuarios creen que no se puede usar todas las opciones de las imágenes insertadas. Sin embargo, solo tienes que tocarla y verás que se encienden las opciones de imagen en la parte superior. Con esos botones, puedes personalizarla como desees.

7. Puedes activar el conteo de palabras automático. A contrario de Word, Docs no tiene un marcador, en la parte final, de las palabras que vas escribiendo. Sin embargo, puedes activar un contador. Para hacerlo, ve a Herramientas > Contador de Palabras. Te aparecerá una pequeña ventana con los datos de tu documento, por lo que solo debes marcar el cuadro de ‘Mostrar el recuento de palabras mientras escribo’, y listo.

8. Utiliza las plantillas que te ofrece Docs. Es fácil no darse cuenta que existen, pues suelen aparecer cuando creas el archivo. Puedes darle click a la ‘Galería de plantillas’ para ver una lista de opciones. Muchos vienen con gráficos, formatos, y textos de muestra para que veas cómo lucirían tus documentos.

9. Puedes crear atajos personalizados. Se puede utilizar para esclarecer palabras técnicas o más en el texto. Para activarlo, ve a Herramientas > Preferencias, y te aparecerá una ventana pequeña. Escoge ‘Sustituciones’, escribe el texto que quieras en la parte de ‘Con’, y escoge el atajo que quieras poner en ‘Reemplazar’. Cuando termines, solo pulsa ‘Ok’.

10. Crea un esquema y resumen del documento. Especialmente cuando estás trabajando un documento que necesita estás formalidades. Para generar el esquema, dirígite a Vista > Mostrar esquema, por lo que se formará uno en la parte izquierda del archivo. Para el resumen, puedes activarlo desde la misma parte en ‘Vista’.