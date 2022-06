Android es uno de los sistemas operativos más usados en el mundo. Gracias a que no se limita a una sola marca de dispositivos, los usuarios entienden más rápido la forma de usarlos, pese a que nunca hayan utilizado los smartphones de una compañía. Aprende a cómo aprovechar mejor sus funciones.

Es importante señalar que no todos los celulares con Android tienen acceso a estos trucos. Depende mucho del fabricante, pues muchas veces prefieren dirigir botones o funciones hacia otras cosas. Sin embargo, la mayoría de estos suelen tenerlos, especialmente si son dispositivos actuales.

¿Cómo le puedo sacar el máximo provecho a mi smartphone Android?

1. Vuelve a la aplicación anterior. ¿Recuerdas el Alt + Tab en PC que te devuelve al programa que habías tenido antes en la pantalla? El botón de ‘Recientes’, con el cual ves todas las apps abiertas en ese momento, funciona de la misma manera. Tan solo debes darle dos toques y te llevará a la última aplicación que estabas usando.

2. Zoom en donde sea. Es una función de la pantalla, por lo que funciona por separado de cualquier zoom de otra aplicación. Dirígete Ajustes > Accesibilidad > Mejoras de la Visibilidad (en algunos casos) > Ampliar, y activa el servicio. De esta forma podrás aumentar el tamaño de lo que deseas observar, tan solo danto tres toques a la pantalla. Para deshacer la acción, simplemente debes repetir los toques.

3. Utiliza el Modo Invitado. No todos los dispositivos que cuentan con Android tienen esta función, pero es muy útil cuando no quieres que terceros vean tu información. Puedes activarlo al abrir el panel de notificaciones (deslizar tu dedo desde arriba hacia abajo). Busca el ícono del usuario (un círculo con una silueta dentro) y selecciona ‘Modo Invitado’. Este no permite ingresar a aplicaciones o cuentas, hasta que sea desactivado.

4. Fija la pantalla. Esta función permite que una app se mantenga fijada y no se pueda cambiar a otra o hacer cualquier otra acción. Para ello, primero debes activar la función en Ajustes > Seguridad > Ubicación > Fijar pantalla. También puedes activar el botón ‘Bloquear dispositivo al desactivar’. Luego, ya podrás utilizarla. Tan solo debes tener al menos una app abierta y en la pantalla de ‘Recientes’, pulsa el ícono de la aplicación hasta que te salga un menú despegable. Luego toca ‘Fijar’ y listo. Si quieres desbloquear la pantalla, solo debes pulsar los botones ‘Volver’ y ‘Recientes’ al mismo tiempo.

5. Usa una barra de desplazamiento al escribir. ¿Te demoras mucho en corregir mensajes porque no puedes poner la línea de texto en la letra indicada? No tienes que borrar todo y volver a escribir. Tan solo usa la pequeña flecha debajo de la línea de texto y muévela hacia donde necesites.

6. Abre la cámara con dos toques. ¿Tu celular demora mucho en encender la pantalla para que abras el acceso rápido a la app de Cámara? No te preocupes, pues existe una forma de ingresar a esta sin tocar la pantalla. Para ello, debes activar primero la función. Ve a Ajustes > Sistema > Gestos > Acceso rápido a la cámara. Al activar esta función, tan solo debes pulsar dos veces el botón de encendio del celular y listo. Sin embargo, en algunos smartphones, el números de pulsaciones puede variar.

7. Utiliza los botones de volumen en tu cámara. Esto varía dependiendo de los smartphones. En algunos casos, puedes usarlos como “disparadores” de fotos o para utilizar el zoom de la cámara. Para ello, debes verificar en la información oficial de tu dispositivo para conocer qué puedes hacer con estos botones.