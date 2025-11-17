Microsoft elimina KMS38, una herramienta que permitía usar versiones pirata gratuitas de Windows y Office

Escucha la noticia
Microsoft elimina KMS38, una herramienta que permitía usar versiones pirata gratuitas de Windows y OfficeResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Microsoft ha eliminado la posibilidad de utilizar una conocida herramienta de activación (KMS38) para obtener copias pirata del sistema operativo Windows y los servicios de Microsoft Office de forma gratuita, tras la última actualización de seguridad de noviembre.
MIRA: Microsoft crea un nuevo equipo de IA para investigar la “superinteligencia”
Para utilizar Windows 11 la tecnológica requiere la compra de una licencia o una suscripción. Sin embargo, algunos usuarios recurren a otros métodos no oficiales para evitar tener que pagar por utilizar el sistema operativo y las plataformas de su suite ofimática Office.
Es el caso de las herramientas de activación, como la conocida como KMS38, que permite activar copias pirata de estos servicios y utilizarlos de forma gratuita y continuada. De esta manera, los usuarios pueden descargar el sistema operativo y sus diferentes programas, para acceder sin que se reciban notificaciones ineludibles de “Este Windows no ha sido activado” o similares.
En este sentido, aunque Microsoft siempre ha sido consciente de este tipo de comportamientos de piratería, no ha sido hasta la última actualización ‘Patch Tuesday’ de noviembre para Windows 11 cuando ha decidido intervenir al respecto, cesando el uso del método de activación KMS38.
Según ha podido conocer el medio Techspot, esta herramienta de activación ya no funciona para acceder al ‘software’ gratis y muestra mensajes de advertencia para comprar una licencia legítima de Microsoft en todos los dispositivos donde se estaba utilizando.
En concreto, KMS38 es un sistema de activación desarrollado por Massgrave, un grupo de desarrolladores de Scripts de Activación de Microsoft (MAS por sus siglas en inglés), y ha sido empleado durante los últimos años por múltiples usuarios como una opción sencilla y segura de activar Windows en sus dispositivos sin pagar.
Massgrave ha confirmado la eliminación de la herramienta tras el bloqueo de Microsoft con la última actualización de sistema operativo y ha recomendado a los usuarios utilizar herramientas de activación similares como HWID o TSforge que, por el momento, continúan en funcionamiento. No obstante, el grupo también ha detallado que están trabajando en una forma de evitar este bloqueo por parte de Microsoft.
Se ha de tener en cuenta que, como ha mencionado el medio citado, se pueden obtener licencias legítimas de Windows 11 desde 10 dólares y de Office 2021 Pro desde alrededor de 39 dólares. No obstante, la herramienta de activación KMS38 ha estado disponible durante años a través de foros de ‘software’ y la descarga se podía llevar a cabo desde las propias plataformas de Microsoft Azure DevOps y GitHub.
TE PUEDE INTERESAR
- La raya en los textos delataba si fue escrito en ChatGPT: OpenAI ha corregido el problema
- ¿Cómo se fabrican los celulares? Te lo contamos en exclusiva desde la fábrica de Oppo en China
- El cerebro puede entrenarse con hielo y dolor para disfrutar del ejercicio, revela un estudio
- Léon XIV pide controlar el uso que los niños hacen de la tecnología: “La IA plantea importantes cuestiones éticas”
- Cambridge recupera disquetes de Stephen Hawking con archivos inéditos, ¿qué contienen?
Contenido sugerido
Contenido GEC