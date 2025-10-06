Escucha la noticia
Microsoft tendrá una versión gratuita de Xbox Cloud Gaming con anuncios
Xbox Cloud Gaming, el servicio de juego en remoto de Microsoft, tendrá una versión con anuncios que permitirá jugar a una serie de títulos seleccionados sin necesidad de una suscripción a Game Pass.
Microsoft ha reorganizado recientemente las suscripciones de Game Pass, con una ampliación de la biblioteca de juegos que ofrece en cada una de las tres opciones y la incorporación del juego en la nube, lo que se ha traducido en cambios también en los precios.
Como parte de esta reorganización, anunció que Xbox Cloud Gaming ha salido de la versión beta para ser un servicio oficial, y se ha incorporado a todos los planes de Game Pass.
La compañía tecnológica planea acercar Xbox Cloud Gaming a más jugadores con una versión gratuita que mostrará anuncios, según han informado fuentes conocedoras de estos planes a The Verge.
Esta versión gratuita permitiría retransmitir los juegos propios, algunos incluidos en los días de juego gratis y los clásicos. Aunque mostraría dos minutos de anuncios antes de poder acceder a la retransmisión.
Actualmente se está probando a nivel interno, con límites de una hora por sesión de juego y de hasta cinco horas gratuitas al mes, y se espera que Microsoft lance una beta abierta al público pronto.
