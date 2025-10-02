Microsoft y Xbox han actualizado los planes de su servicio de suscripción Game Pass, un cambio que no solo ha cambiado los nombres de los servicios, sino que también ha llevado a un aumento de sus costos de algunos de sus niveles.

Los suscriptores de Xbox Game Pass ahora tendrán tres planes con diferentes costos y nombres: Essential, Premium y Ultimate con acceso a juegos, la posibilidad de jugar en línea y algunos beneficios extra.

Essential reemplaza el plan más básico antes conocido como Core y ofrece una biblioteca de alrededor de 50 juegos que cambiarán regularmente, así como las posibilidades de jugar online y en la nube. Cuesta US$9,99 por mes.

Le sigue Premium, nuevo nombre para el plan estandar, que da no solo los beneficios anteriores, sino también a una biblioteca de 200 videojuegos, incluyendo los nuevos títulos publicados por Xbox a un año de su lanzamiento. Tendrá un costo mensual de US$ 14,99.

Pero el verdadero aumento de precios ocurrió con su plan Ultimate, cuyo precio se elevó a US$29,99 mensuales, una crecida de precios 50%. Microsoft ha intentado dorar la píldora argumentando que está aumentando los beneficios del plan no solo manteniendo su biblioteca de 400 títulos, sino también al incluir más juegos nuevos en el día de su estreno (más de 75 al año según afirman) y añadir suscripciones a Ubisoft+ Classics y Fortnite Crew, entre otros beneficios.

Una oferta que no fue tan atractiva para algunos de los suscriptores, y sitios como The Gamer reportaron que la página para cancelar la suscripción a Game Pass cayó el martes – día del anuncio – por la cantidad de personas que estaba intentando cesar su servicio.

Una respuesta fuerte que quizás hará al conglomerado pensar su estrategia, sobre todo si tomamos en cuenta cuánto Xbox ha invertido en su estrategia de videojuegos por suscripción en los últimos años.