“Hollow Knight: Silksong” ha sido uno de los juegos más anticipados en la historia de la industria y después de ocho largos años de espera los fans de la saga por fin pudieron poner sus manos en el título… aunque no todos.

Y es que la demanda por el videojuego de Team Cherry superó ampliamente la capacidad de las tiendas digitales que lo vendían, causando colapsos en servicios como Steam, PlayStation Store, Xbox y Nintendo eShop.

Aunque no ha sido imposible adquirir el juego y al momento en que escribimos esta nota hay más de 100 mil jugadores de “Hollow Knight: Silksong” en Steam.

Silksong is hammering the Steam, Nintendo, Xbox, and PlayStation stores 😅 pic.twitter.com/PXueVGvAnR — Tom Warren (@tomwarren) September 4, 2025

La situación puede culparse en parte por el hecho de que “Hollow Knight: Silksong” no estuvo disponible para preordenar ni preinstalar, un mecanismo regularmente utilizados por los desarrolladores de videojuegos no solo para asegurarse ventas, sino también para facilitar el acceso al juego su día de estreno.

Pero nada ha sido ‘regular’ respecto a “Silksong”, secuela anticipada del extremadamente exitoso “Hollow Knight” cuyo desarrollo estuvo envuelto en el mayor secretismo, al punto que se volvió casi un meme especular sobre su fecha de salida cada gran evento en el mundo de los videojuegos. Esta interrogante fue finalmente resuelta el Gamescom 2025 a medidados de agosto, cuando se dió como fecha de estreno el 4 de septiembre, solo un par de semanas después.

Al menos un par de internautas se tomaron con humor los problemas para jugar el anticipado título, bromeando que los errores eran el primer jefe del videojuego, conocido por su relativamente alta dificultad. Aunque en este caso la mejor estrategia es la paciencia y fe de que los problemas de congestión se solucionen pronto.